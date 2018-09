Hablando en plata

Me gusta mucho más, y no es por pregonarlo en Córdoba, que lo mío es un pregón de domingo, hablar en plata que en oro. Y lo digo en un mapa de plateros. Sin duda los mejores, mucho más que de España, del mundo entero. Y sé lo que digo. Escribo al pie de un san Eloy que me regalaron un día inolvidable en esa Córdoba en la que sin estar estoy. Me cuentan que los plateros que han venido estos días a Madrid han tenido un éxito en su obra aparte de en su humildad, su sentido de «lo que es de verdad ser señor». Y aquí quiero dar nota de ello, aparte de las atenciones que tienen con mi Mercedes Valverde, a la que tantas ganas tengo. y perdonen por mi audacia, de darle un beso. Solo un beso, aunque sea en la frente, que dos besos, mua, mua, son mentira, según mi habitual conocimiento. Una cosa es el sentimiento y otra, lo que es lo habitual, lo de siempre.

Dicho lo cual, plateros de Córdoba que todos los días os recuerdo, porque os llevo sobre mi piel en ese rosario mío, de la Guerra de los Seis Días comprado en Belén, que huele a incienso y a pólvora, al que le añadí una cruz de hueso de tiburón de Costa Rica y que me ató para siempre ese viejo platero cordobés, del que no tengo que dar su nombre pero que los dos sabemos.

El otro día en el ave, me pareció ver al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y pensé. Que a veces pienso, no crean. Que igual venía de Puente Genil, porque está intentando iluminar su hermosa ciudad para que se vea en la noche y desde el cielo como se ve, que se lo vengo diciendo muchas veces, porque un capitán de vuelo, que es mi vecino, hace tiempo me cuenta cuando en la escalera o el ascensor me lo encuentro:

-Oye, que he vuelto a ver esta noche, volando hacia el atlántico, de nuevo a tu Medina Azahara de noche. Tanto es así que aviso al pasaje para que lo vea. Qué suerte tienen algunos...

Por cierto, en las redes veo un cuadro asombroso que merecía estar en El Prado. Es de nuestra María José, la dama genial de Montilla. El lienzo, fascinante se titula: Anciano vestido de novia. Y es un cuadro de escalofrío. Nos va a dar muchas sorpresas La Ruiz, nuestra artista tan querida a la que yo admiro tanto.

Ya cumplí los ochenta y cuarto, leales y lealas, si es que se puede decir. Sobre todo cuando nuestro director de la Academia, Cosano, me felicita en mi cumplesiglos, que más esperaba yo un pésame, y me confirma al pie de la buena nueva con la palabra «académico». De este año no pasa. Pido sitio y hora mi jefe y estoy en posición de firmes. Como cuando la mili, que ya saben ustedes que lo he contado alguna vez, cuando el viejo coronel de farmacia militar, me da paso en su despacho de cerca del Palacio de Liria, donde la duquesa de Alba, Cayetana, a la que tanto echo de menos:

-Pero Medina -yo era cabo primero, y estaba en posición de firmes- que me dicen que se quiere usted ir, como es voluntario, pero ¿cómo quiere usted hacer eso? Creo que no debía hacerlo, es un disparate, tiene aprobado el curso de sargento, y además me comunica el teniente ayudante que quiere usted ser eso que es periodista… claro que todo depende, de cara a su futuro, de donde tenga usted el kiosko.

Como les cuento, cordobeses. Por eso aprovecho desde aquí para rendir homenaje a ese oficio formidable de los que venden, todavía, periódicos. Papel en este tiempo de máquinas. Un abrazo.

Como el gran suceso editorial, que Manuel Pimentel, prepara con el libro escrito, y guardado rigurosamente, de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el que fue enorme amigo del rey emérito. Una lealtad hasta el final de su vida, aquél con el que yo hablaba cuando era presidente de Iberia y director general del Instituto Hispánico y servidor era corresponsal de la tele, el primero, en América, y era don Manuel el que me servía de enlace con la Corona en los difíciles días aquellos cuando América era Hispanoamérica, y no ahora, que ya perdimos y que es, por ejemplo, chinoamérica.

Enfin, aprovecho para desde aquí felicitar a casirreina, de los ojos azules, tan linda y tan fuerte, ya saben, doña Leonor Princesa de Asturias, a la que han regalado además una yegua, de nombre Xana, o hada de los lagos de Covadonga.

Se llevan de nuevo las manoletinas, a gran escala ya saben, con el nombre de nuestra mejor leyenda. Y termino escribiendo el nombre de Irene Montero de Iglesias, que la acabo de ver de paso y que «está más guapa que nunca». Con lo que aprovecho para recordar lo que mi madre decía, que en paz descansa la pobre:

-No te olvides hijo mío que la maternidad hermosea.

Y en el caso de Irene, por dos veces. A la vista está.