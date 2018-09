Francisco Alemán: «Aquí hay más prostitución de la que la gente cree»

–¿La prostitución es una forma de esclavitud?

–No solamente es una forma de esclavitud, es una autodegradación y una mercantilizacion del cuerpo. Hay autores que, cuando diferencian lo que es lo prostitución y lo que no, tienen como premisa que hay otros negocios en los que no existe contacto personal, como las gogós. Esto sería como un negocio de espectáculo. La prostitución es cuando hay contacto físico. Cedes tu cuerpo, y no solo tu cuerpo, cedes lo que hay dentro de ti. Yo creo que, en estos casos, estamos hablando de vender lo más preciado que tiene uno: la dignidad. Parto de esa base.

-¿Cómo ha sido la evolución de este trabajo en los últimos tiempos?

-Pienso que la tendencia es que va a ir a más. Estamos en una sociedad pornocapitalista. Yo entiendo el pornocapitalismo como un sector económico, cada vez más potente, que rentabiliza el imaginario erótico mediante muchas maneras de explotación del deseo sexual. ¿Por qué hay una tendencia mayor hacia la industria del sexo? Por una parte, porque la movilidad geográfica va a más, la división entre países ricos y pobres es cada vez mayor y las personas intentan salir de su lugar de origen para buscarse la vida.

-Al final, estamos hablando de clases sociales.

-Por supuesto. Es más, incluso dentro de la prostitución hay clases. Hay una de calle, otra de bares, de casas, de agencias, de alto standing. En todo esto, hay un instrumento transversal, que son los dispositivos tecnológicos. Internet y las nuevas tecnologías facilitan la aproximación de oferta y demanda.

-¿Cuáles son los principales problemas que rodean a la prostitución?

-El principal problema es que supone una forma de esclavitud. Otro, muy importante también, es que la prostitución puede ser un elemento de transmisión de enfermedades sexuales. Aparte de eso, la conexión con otras actividades delictivas, como drogas, trata o inmigración ilegal.

-¿Sería la legalización una solución?

-Ese es el gran dilema. Es una cuestión de decisión legislativa. Cada país opta por un modelo diferente. Los dos grandes modelos del debate actual son el abolicionista y el legalizador. El abolicionismo entiende que la prostitución es una explotación del cuerpo y, por tanto, la persona que se prostituye es una víctima. Un ejemplo son los países nórdicos. Luego está el modelo legalizador, entendiendo que la prostitución es un trabajo. Los países baluartes son Holanda y Alemania. En nuestro país tenemos un modelo de procastinación, es decir, de avestruz. Ni está prohibido ni está permitido.

-¿Cuál es la situación en Córdoba?

-En Córdoba hay más prostitución de la que la gente se cree, por lo que he podido comprobar. Yo pienso que incluso nos sorprenderíamos de personas que aparentemente tienen una posición social respetable y que después recurren a estos servicios con bastante frecuencia. Además, los chavales jóvenes están utilizando mucho los servicios sexuales. En Córdoba también hay bastantes más pisos de prostitución de los que se cree.

-¿Cuál es el perfil de estos trabajadores?

-Está el hombre joven, de unos 25 años, y la trabajadora joven, es decir, universitarias. También hay un salto después a un trabajador de entre 35 y 40 años, tanto mujeres como hombres. Los de pisos suelen ser personas de aquí, locales.

-Desde dentro, ¿cuál es el ambiente respecto al futuro?

-Ellos no creen que puedan tener algún día un estatuto protector. Están al margen. Los que no lo están son los locales de alterne. Estos tienen mucho interés en que se legalice.