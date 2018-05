«En el ramadán se ayuna y se busca el conocimiento»

Unas 4.000 personas están llamadas a realizar el ramadán en la provincia de Córdoba, un ayuno durante las horas del día que supone uno de los acontecimientos más importantes de la religión islámica. Esta tradición musulmana comienza mañana, con un ayuno voluntario desde las 5 de la mañana hasta las 21.15 aproximadamente, absteniéndose durante esas horas de las influencias del exterior, es decir, de comer, beber o el sexo. Isabel Romero, musulmana conversa y presidenta desde el 2013 de la Junta Islámica de Córdoba y del Instituto Halal, explica el significado de este mes sagrado y su repercusión en la provincia, donde conviven varios grupos de musulmanes, desde los marroquíes a los árabes de Oriente Medio, los paquistaníes o los senegaleses, aparte de los conversos.

-¿Cómo se presenta este ramadán en Córdoba?

-Si sigue así, que no ha apretado excesivamente el calor, pues es mejor, porque si no, para la sed, es más duro. Sabemos que son periodos más largos de hacer, pero cada uno tiene que saber dónde están sus límites y hasta dónde puede llegar. Es un momento de encuentro interior y con los demás, de espiritualidad. Además de ayunar, se busca el conocimiento.

-En su caso, ¿cómo se produce su conversión al Islam?

-Fue porque en la actividad profesional que tenía en esos momentos, que estaba en el Palacio de Congresos de Córdoba como directora, un amigo también converso me propuso una actividad que era Islam y arte contemporáneo, un taller y una exposición, y eso a mí me abrió los ojos y me permitió acercarme a la comunidad de junta islámica, conocer a su gente, y ese fue el camino de descubrimiento de un mundo que hasta ese momento estaba oculto. Sabía solo de los musulmanes cuatro cosas y algunas bastante feas, con muchos prejuicios. Vas descubriendo que hay algo que tiene que ver con tu construcción espiritual y te reconoces. Hace ya 20 años.

-¿Y cómo es la relación de los conversos cordobeses con el resto de comunidades musulmanas?

-Hay momentos de encuentro pero son comunidades que se vertebran más en torno a su identidad de origen que en torno a la identidad religiosa. Todos nos reconocemos como musulmanes, aunque hay gente que piensa que los conversos somos distintos, pero hay bastante respeto por la práctica de cada uno.

-Es mujer, ha asumido este cargo y es un referente a nivel nacional, ¿cuál es el papel hoy de la mujer musulmana?

-Yo he podido estar aquí porque mi comunidad me lo ha reconocido. Este es el punto de partida, que tu comunidad te permita empoderarte. Al principio, a algunos les parecía raro, pero cuando ya tienes una trayectoria y has demostrado que haces un trabajo y lo que aportas, ya difícilmente te cuestionan como una española, conversa, no llevo hiyab... Empieza a haber cada vez más mujeres activas en las distintas vertientes del Islam.

-Córdoba ha hecho una apuesta por el turismo halal, ¿se está materializando?

-Difícilmente. Aquí lo complicado es que hay que cumplir unos requisitos. El turismo ya viene, el año pasado vinieron más de dos millones de turistas musulmanes y es muy raro que un turista musulmán que venga a España no quiera ver Córdoba. Pero tenemos que dar el paso de prestar unos servicios al nivel de exigencia que requieren los públicos. Y nosotros hemos lanzado una nueva marca, que la presentamos ahora, que es la marca Muslim Friendly, que tiene un nivel de compromiso menor que el Halal pero teniendo en cuenta muchas variables y exigencias que tiene el turista musulmán.

-Comienza hoy la sexta edición de Noches del Ramadán, ¿qué novedades trae?

-Para nosotros este año era muy importante, por todo lo que está pasando a nivel internacional y en España, el reivindicar el concepto de ciudadanía plena en la diversidad. Ahora somos sociedades muy diversas y si no somos capaces de entender que todos estamos comprometidos en la defensa de la democracia y en la participación, a lo mejor esto nos genera problemas. Por eso hemos organizado un ciclo entre Casa Árabe y Instituto Halal sobre distintos modelos de ciudadanía. Y luego, como novedad, llevamos unos años pensando en ir a por los jóvenes, y traemos un grupo de Londres, Native Sun, de hip hop, pues los muslim millenial son gente moderna, conectada y tiene sus gustos.