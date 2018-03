La cordobesa Ángela Ruiz Gallego compagina dos actividades muy diferentes e interesantes a la vez. Es la creadora de la marca Chiffons Lovers y trabaja en el Imibic, en el área de control de gestión corporativa.

-¿Desde cuándo le atrajo el mundo del diseño y de la moda?

-Desde siempre. Mi abuela materna fundó varias tiendas de ropa en Albacete. Viajaba mucho, compraba telas y creaba looks increíbles. Mi madre y sus hermanas fundaron sus propias boutiques de moda. Aunque mis estudios y mi carrera laboral los he enfocado a las ciencias económicas, siempre he necesitado desarrollar mi creatividad de alguna manera. De pequeña aprendí a coser, me dedicaba a confeccionar bolsos con restos de tela y modificaba mi ropa.

-¿Cuándo comenzó con el diseño de joyas? ¿Tiene pensado dar el salto a alguna línea de ropa?

-Empecé con el diseño de joyas hace pocos años, tras volver a Córdoba después de un periodo laboral en el extranjero. Hice cursos de diseño de joyas y me fui a Madrid a un taller intensivo de joyería. Aunque me he centrado en el diseño de pendientes, siempre estoy buscando nuevos retos. De hecho, en momentos puntuales hemos incorporado alguna colección de bolsos e incluso prendas de ropa. Pocas unidades para probar cómo funcionan.

-¿Con qué materia prima cuenta para sus diseños?

-Me gusta mezclar materiales, innovar con materias primas más económicas. Principalmente latón o plata bañado en oro y luego incorporar jades tallados, acetatos, resina, borlas, flores de papel, gemas. Intento siempre encontrar materiales de calidad, que al mismo tiempo aporten originalidad a cada pieza.

-¿Cómo comercializa sus productos, de forma física o por internet?

-En Córdoba, nuestro punto de venta es la tienda Chiffons, en la calle Cruz Conde. A nivel nacional, existen comercios con nuestros productos en Almería, Albacete, Ceuta, Gijón, Málaga, Murcia y Santiago. Y todas las piezas se pueden adquirir también en www.chiffonsloversjewelry.com, nuestra tienda on line, donde vamos incluyendo las nuevas colecciones.

-¿Quiénes son sus clientes?

-Clientas reales, elegantes, únicas, femeninas, coquetas. Hay piezas para diario, pero también para invitadas a bodas o bautizos, para una cena romántica en pareja. Llevamos también tres años sacando en primavera colecciones para vestirse de flamenca. El objetivo es que, sea la ocasión que sea, cuando lleven nuestras piezas se sientan seguras, se miren al espejo y digan: «¡Qué guapa estoy!». El lema de la marca es: «C’est unique and cute».

-¿Sus diseños se pueden ver en conocidas revistas de moda y son lucidos por algunas celebridades?

-Sí, algunas de las famosas que confían en Chiffons Lovers y que han aparecido públicamente luciendo piezas nuestras son Anne Igartiburu en su programa de TVE; Nika, de Operación Triunfo, o la actriz Begoña Maestre. Además, artículos nuestros han salido en revistas como Semana, Moda en la Calle, Divinity o Cosmopolitan.

-¿Le gustaría colaborar con alguna diseñadora o diseñador para lucir sus joyas en esos desfiles?

-Por supuesto. Estamos abiertos a colaboraciones y ya hemos participado en algunos desfiles. El más reciente, en marzo en el Parador de la Arruzafa, con una marca de diseño de vestidos de flamenca, participando con piezas de la colección Flamenca 2018.

-Tiene contrato con el Imibic desde el 2012. ¿Dónde había trabajado anteriormente y qué le gusta más de la labor que desarrolla en este instituto?

-Mi trayectoria laboral la he desarrollado en el BBVA, en Deloitte en Madrid y actualmente en el Imibic, siempre con funciones relacionadas con control financiero o de gestión. Desde luego, poco que ver con la moda. De mi trabajo en el Imibic destaco que, debido a las características de mi puesto (control de gestión), participo en mayor o menor medida en la gran mayoría de los procesos claves, desde la elaboración de la información a presentar al consejo rector, hasta la evaluación de los grupos de investigación. Por tanto, colaboro y aprendo de todos los departamentos.