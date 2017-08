«El Sáhara es un lugar que mata pero que te atrapa»

Judith Obaya es la primera mujer que ha atravesado el Sáhara Occidental en motocicleta, con un récord de 1.750 kilómetros. La asturiana llevó a cabo esta travesía para reivindicar la violencia de género y combatir las desigualdades existentes en el ámbito deportivo. El 15 de noviembre planea recorrer Siberia y Asia en 3 meses, con un recorrido previsto de 40.000 kilómetros y unas temperaturas que oscilan sobre los -50ºc. Obaya asegura que pasará por el pueblo registrado como el más frío del mundo, Oymyakon.

–¿Cuándo comenzó su devoción por el motor?

–La afición por el motor la descubrí con los programas deportivos de los domingos por la mañana, viendo a Ángel Nieto, campeón del mundo en trece ocasiones. Recuerdo que a los 16 años mi padre me regaló una moto y fue entonces cuando empecé a ver la vida a través de ella.

–¿Cómo describiría el haber bordeado los 20 mares europeos en 45 días?

–Lo recuerdo como un viaje muy especial, ya que fue el primero de este calibre. En 45 días visité 19 países y descubrí cambios culturales muy fuertes, como fue el de viajar de Rusia a Noruega. Iba aprendiendo y asimilándolo todo muy deprisa. Tengo intención de repetirlo cuanto antes.

–Pero esta vez en ciclomotor…

– No lo descarto. Mucha gente me pide que lo vuelva a repetir porque quieren vivir esta experiencia de los 20 mares, algo que resultó un descubrimiento para mucha gente que desconocía su existencia.

– ¿Por qué decidió comenzar su travesía por el Sáhara Occidental?

–Viajar al Sáhara fue una casualidad. Había estado en Marruecos pero nunca me había adentrado en el desierto hasta esa vez. Conocí a José Manuel Barrós Díaz, mi actual socio y compañero durante la travesía. Él ha sido mi mentor, ya que me transmitió la ilusión por emprender aquella aventura. Soy de aquellas personas que siempre buscan hacer cosas distintas, así que fue como una bendición el habernos unido, ya que nos permitió hacer cosas que nadie había hecho nunca.

–¿Cómo describiría aquella ruta?

–Es un lugar que sabes que te puede matar, pero es esa belleza peligrosa que caracteriza al Sáhara la que te atrapa y te envuelve, haciéndote sentir emociones que no experimentas en otra parte.

–Y aún así, decidió hacer la travesía, a pesar de que el desierto está repleto de minas antipersonas…

– Mi socio es un gran conocedor del Sáhara, ya que ha estado 20 años conviviendo con militares y pastores. Tiene sus propias rutas y sabía dónde estaban localizadas las zonas minadas. Si había alguna zona peligrosa, él me advertía de que no me saliese de la línea de recorrido. Sabía que con él estaba segura, aunque cuando decidí hacer la travesía era consciente de a lo que me exponía.

– Y ahora tiene en mente recorrer medio mundo en moto…

–La idea es recorrer Siberia y la parte más oriental de Asia en tres meses, con el objetivo de recorrer 40.000 km durante las noches árticas. Partiremos el 15 de noviembre. Esta ruta es muy interesante porque las temperaturas serán muy extremas, de unos -50ºc. Incluso pasaremos por Oymyakon, el pueblo de Siberia registrado como el más frío de todo el mundo, con unas mínimas de -75ºc. Ante estas temperaturas tan extremas es muy importante tener muy clara la ubicación de los puntos de repostaje y llevar las motos muy preparadas, porque el frío puede complicar el arranque de los ciclomotores. Lo único que aún queda por ultimar es la financiación de este viaje. Espero que las empresas se animen a realizar alguna aportación económica antes de comenzar esta travesía.

– ¿Cree que el deporte ha evolucionado hacia la igualdad?

– Pienso que las mujeres seguimos estando en desventaja, sobre todo porque las mujeres no tenemos tanta facilidad para conseguir apoyo económico. Me gustaría transmitirles fuerza a las chicas para que no se rindan y que persigan aquello que realmente les haga ser felices.