«Desde pequeña la música ha sido mi gran pasión»

La joven lucentina Mireya Ramírez Porras ha conseguido el primer premio de composición en la séptima edición del Concurso Esoesmúsica, que convoca la Sociedad General de Autores (SGAE). Esta joven de 17 años, alumna de primero de Bachillerato del IES Sierra de Aras de Lucena, se muestra ilusionada con el premio.

Este instituto lleva varios años incentivando la cultura musical entre sus alumnos con la celebración del concurso Tu sí que cantas, que coordina profesor Ramón Gavilán, en el que este año Mireya ha concursado con esta composición ganadora en un certamen de índole regional que va dirigido a centros educativos y escuelas de música y con el que se pretende promocionar a jóvenes artistas de entre 14 y 20 años.<b>

-¿Cómo surge la iniciativa de presentarte al concurso?

-Todo comenzó estando en el aula de Música con mi profesor del instituto, Ramón Gavilán. En un ensayo del concurso musical que promueve el centro vimos el cartel del certamen de la SGAE y fue él quien me animó. Surgió el tema que me ha dado el premio, titulado Vuelta Atrás, lo presentamos y, con la incertidumbre de si nos seleccionaban finalmente o no, una tarde me llamó mi profesor y me dijo: ¿Mireya, tú quieres cantar? Yo le contesté que yo siempre quiero cantar, y fue entonces cuando me dio la noticia de que me habían escogido para cantar en la final el día 19 de junio.

-¿Qué te vino a la cabeza cuando te dieron la noticia?

-Pensé que se trataba de una gran oportunidad soñada, y de hecho lo es, ya que desde pequeña la música ha sido siempre mi gran pasión. El escenario del Teatro Cartuja Center me impactó mucho, es grandísimo, superchulo.

-¿De dónde nace tu atracción por la música?

-En mi casa siempre se ha respirado ambiente musical, mi padre ha participado en distintos concursos musicales, tocaba y tenía amigos que tocaban la guitara, y me llamaba la atención, ellos me la prestaban y yo la tocaba con mucho cuidado. Posteriormente cursé cuatro años de guitarra en la Escuela de Música con Ángel Mata y también llevo un curso en piano. A los 15 años es cuando me empecé a dedicar más a componer, y tengo ya más de 20 composiciones de canciones.

-¿Qué temas inspiran tus creaciones musicales?

-Yo a todas las canciones les pongo mucho cariño, y suelen hablar sobre la vida, sobre temas cotidianos que le pueden pasar a cualquiera. Algunas canciones son enrevesadas, pero hay temas como la felicidad, el amor, el desamor... Ahora estoy haciendo una nueva, que se podrá escuchar en las redes sociales, que se titula Aprendí y trata sobre las cosas que aprendes y las experiencias que adquieres de la vida.

-¿Cuáles son tus preferencias musicales?

-Escuchar me gusta todo tipo de música, desde El Barrio a Michael Jackson, y no tienen nada que ver. También escucho a Pablo Alborán, Melendi, Alejandro Sanz o David Bisbal, por decir algunos. Vocalmente, me dicen que les recuerdo a Bisbal, pero también a las letras de Melendi y de Pablo Alborán. La verdad es que tengo una mezcla en la que al final todos me influyen.

-¿Consideras que este premio va a suponer un gran impulso para lograr tus objetivos?

-Pues sí, la verdad es que surgen entrevistas, ahora estoy grabando varias canciones en el estudio local de grabación de Fortíssimo, con Dani Luko, y poco a poco van surgiendo cosillas. Voy a valorar presentarme a los concursos nacionales a ver qué conseguimos.