Cucurrucucu Palomo...

Cuando Palomo Linares, que en paz ya descansa, espero, iba a México, donde era un ídolo grande, le cantaban la copla con la que titulo. Yo le decía que «Linares se llevó a Manolete y Linares nos lo devuelve, aunque sea de otra manera; ya que el mismo año que se fue el Monstruo vas y vienes tú al mundo». Él suspiraba fuerte, me miraba despacito, y siempre me respondía: «Te agradezco lo que dices, pero no es rigurosamente cierto, porque el Monstruo fue uno solo y no tiene quien le siga».

Pero era valiente, siempre lo fue, cuando toreaba con El Cordobés en lo de los Guerrilleros, el otro día vi una foto del festejo el día de la firma, en Villalobillos, de los dos toreros, y ahí se veía al fondo ese cordobés formidable, único, mi compadre Felipe Navarro Yale, uno de los mas grandes reporteros de su tiempo. Palomo se fue pero le recordaremos siempre. Amó hasta el final de su vida..

Para empezar la memoria, que nunca nos falte, nunca. Por eso aquí hoy decirles que se llevan las babuchas, ¿o ya se lo he dicho antes? Y mañana ya empieza mayo.

María Jiménez, a la que escribí sus memorias, cuando su niña se fue, en aquel momento tan doloroso, y a la que siempre recuerdo como una luz de fuego en los ojos, con su ascua de tristeza. María Jiménez, que pinta muy bien, tanto como si cantara. Nuevo disco con solera, y además la exposición, que no falte, desde su casa de Cádiz, donde vive su nostalgia…

Hablo con el alcalde de Villaharta, mi gran amigo Alfonso Expósito, que quiere saber si confirmo la cita que aún no hemos hecho. Y le firmo y le rubrico que será en agosto el pregón en la puerta de Sierra Morena, que cada vez me gusta mas, y a ver qué pasa en mi vida… que me vuelven y me envuelven los recuerdos. Por eso no quiero que se me vaya de la cabeza ese artículo, esa coluna impresionante, del gran poeta Félix escribiendo sobre el maestro Baena, despues de ser investido, me-re-ci-da-men-te, doctor Honoris Causa, en la universidad de Salamanca. ¡Cuánto me alegro, maestro! El otro día, en el AVE me hablan de mi viejo amigo Gonzalo Fernández de Córdoba, que está vivo, por cierto, en Guatemala, y con el que tanto hablaba de Córdoba cuando estaba por España…

Lo que son las cosas, el otro día, nada mas abrir los ojos, recién operados de las cortinas esas que a veces tienen los viejos, me encuentro que la radio habla de nuestro grande Niceto Alcalá Zamora, y de su casa de Priego, que yo ya he visto muchas veces. Y las que me quedan, claro.

Desde luego alegría por el premio de la televisión de toda la España nuestra para don Matías Prats, el nuevo, rey de los telediarios, personalidad formidable, como hijo de quien es, que un tiempo de Navidad me envió una botella de aceite del que hacia de sus olivos de su pueblo cordobés, y que se llamaba El único. Único también es su hijo. Y nuestro, aunque no lo sea del todo, pero él hace prenda siempre que puede de su raíz, su nacencia…

En cuanto a lo de Elio Berhanyer, aquí dejo tambien mi firma, si es que tiene que ser, incluso con mi propia sangre, para que este año se lleve, pero ya, porque lo merece, el Premio Princesa de Asturias, que sería bien recibido por todo nuestro pueblo, ya digo.

Y a nivel general pues ya saben que ha vuelto Rosa Benito, y sigo hablando de las rosas, que dicen que puede ser académica Rosa Montero, que debo recordar es hija del torero Juan Montero, periodista de cada día, y además nacida cerca, en la tierra de Albacete. Decirles también del retorno de Ramoncín, aquel de los días de neon y metralla de voz… Ramoncín, después de un largo silencio, que no quiere que le llamen, creo, el rey del pollo frito. Y les recomiendo, que acaba de salir hace poco, la revista Rumore, de nuestro Grupo Zeta. Es ligera, es barata y está llena de eso, de rumores, que luego casi siempre se hacen realidad…

Nuestro Fernando Tejero se nos va de La que se avecina. Me dicen que tiene un programa a punto y para que él lo presente. Solo añado lo que sigue. Ya era hora. Lo merece. Y que por mí no quede, el decir, y por escrito, que lo escrito siempre queda, ese estupendo artículo, de verdad, de nuestra presidenta Susana Díaz, sobre aquellos años de hace 25, cuando el AVE puso al sur en el mapa, aunque el sur ya estaba…

Y Karina, casi nuestra, de la que ahora vuelve a hablarse, a propósito de aquel marido que tuvo, peluquero, que ahora está en la isla con su bikini de leopardo.... ¡Cómo pasa el tiempo! Pero para los viejos como yo siempre está a punto, querida niña Karina, que fui el primero que te entrevistó cuando apareciste ¡Ay, ese Baúl de los recuerdos!