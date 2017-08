La casa, para mamá

Algo falla, porque sigue el estereotipo de que lo doméstico es terreno de las mujeres. La mitad de los niños españoles todavía cree que las tareas del hogar son cosas «solo de mamá», independientemente de que tanto su padre como su madre trabajen fuera de casa. Solo cuatro de cada 10 menores (el 44,3%) sigue considerando que las responsabilidades domésticas y familiares se reparten por igual entre los dos progenitores.

Lo revela el informe que desde hace 13 años elabora Adecco, recogido por Efe, con las respuestas de unos 2.000 niños a quienes pregunta qué quieren ser de mayor y su opinión sobre el mercado laboral y en el que, este año, ha incluido preguntas sobre las responsabilidades en el hogar de manera habitual. En sus respuestas, solo el 3,1% declaró que era su padre el que atendía las labores domésticas.

Pero conciliar no solo incluye las labores domésticas, de modo que Adecco ha preguntado a los niños de entre 4 y 16 años sobre sus preferencias en cuanto a la jornada laboral. Y no lo tienen claro. Un 48,5% de los jóvenes quiere tener una jornada partida y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español y un 46,7% elige la jornada continua que implique madrugar un poco más pero «poder marcharse a comer a casa». Los cambios sociales y del mercado laboral acaecidos en España no han hecho mella en los más pequeños que, año tras año, se mantienen fieles a sus sueños de ser profesoras ellas y futbolistas ellos, aunque la opción de ser ‘youtuber’ se sitúa ya en el cuarto puesto.

Una de cada cinco niñas dice que cuando sea mayor quiere ser profesora, una profesión a la que, por orden de preferencia, le siguen la de médico, veterinaria, peluquera y cantante. Unos clásicos. Los niños, después de estrella del balón, quieren ser policía, profesor, ‘youtuber’ o bombero, según revela la encuesta que Adecco hace cada año, desde hace trece, y en la que pregunta ¿Qué quieres ser de mayor? a unos 2.000 niños de entre 4 y 16 años, a quienes también les pide su opinión sobre la actualidad política.

Y año tras año también se mantienen las grandes de diferencias entre niños y niñas. Así, el 22,5% de ellos quiere tener una profesión relacionada con fuerzas del orden y seguridad (policía, bombero o guardia civil). Un porcentaje similar al de lo que optan por el deporte (futbolista, piloto de carreras, tenista o boxeador). Ellas, también en porcentajes cercanos al 20%, siguen decantándose por la sanidad (médico, enfermera, fisioterapeuta, psicóloga), la educación, o los animales (veterinaria, granjera, cuidadora en el zoo, dueña de una tienda de animales) y por el arte (cantante, actriz o modelo).

Niños y niñas sí coinciden y parecen tener una cosa clara: No quieren ser políticos (casi el 30%), la profesión peor valorada. Tampoco les gusta ser barrendero, forense, limpiador de casas, alcalde, ladrón y, en un caso, «probadora de helados» sería la peor profesión.

A la pregunta de quién le gustaría que fuese su jefe, deportistas y cantantes ganan por goleada, seguidos de conocidos influencers. La lista elaborada por los niños la encabeza Leo Messi, y le siguen como ‘mejores jefes’ Cristiano Ronaldo, «ellos mismos», el ‘youtuber’ El Rubius, Sergio Ramos o Zinedine Zidane. Para las niñas, la mejor jefa sería Shakira seguida de «ellas mismas», Cristiano Ronaldo, alguna de las integrantes del grupo musical Sweet California, David Bisbal, Ariana Grande o Enrique Iglesias.