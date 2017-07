Benito García: "Japón fue la oportunidad que dio un giro a mi vida"

El bailaor cordobés Benito García, que se inició en el mundo del flamenco a los 7 años y debutó con tan solo 16, cuando dio el gran salto profesional a Japón para cumplir su «sueño», vuelve a su tierra para dar un espectáculo mañana, a las 22.30 horas, en los alrededores de La Calahorra, dentro del marco de Cultura en Red. Además, estará acompañado de 11 bailaoras japonesas y Ricky Rivera, quien fue galardonado con un Goya a la mejor banda sonora original de la película El Niño.

García se refiere a su experiencia en el país nipón como «la oportunidad que dio un giro» a su vida, y que le permitió dar a conocer «la cultura del flamenco cordobés» cuando decidió crear su propia academia de baile en Tokio, Shirube, Momentos de la vida, en la que a día de hoy cuenta con más de 130 alumnos de todas las edades. SEnD<b>¿Qué ha significado para usted haber ‘cruzado el charco’ para debutar en Tokio? </b>

–Para mí ha sido una enorme experiencia que un país con una cultura tan bella como Japón me haya permitido desarrollarme y crecer como profesional. Sin duda, podría definirla como la oportunidad que dio un giro en mi vida. Aún así, he luchado mucho para ganarme la confianza de los japoneses, impregnándome de su cultura. Ellos son muy cerrados a la cultura extranjera y no dan demasiadas subvenciones para abrir un negocio, por eso tenemos que valorar lo que tenemos en nuestro país.

<b>–¿Cómo conciben los japoneses la cultura del flamenco cordobés?

</b>–Resulta curioso, pero lo que más me ha sorprendido de esta iniciativa es el desconocimiento de los japoneses sobre el flamenco cordobés. Ellos no consiguen diferenciar los matices del flamenco, solo le son familiares el propio de Jerez de la Frontera y Sevilla. Por esta razón, me animé a crear mi propia Escuela de baile de flamenco, Shirube, Momentos de la vida. Lo cierto es que es reconfortante ver que conocen el flamenco por el puente que construido para ellos.

<b>–Usted ha creado incluso un programa de financiación especial para acercar el flamenco cordobés a los japoneses.

</b>–Sí. La empresa en la que trabajo, Al Ándalus, ha creado un plan de financiación especial para hacerle más asequible el acceso a la Escuela de Baile a los niños. De esta manera, solo tienen que pagar una cuota mensual de dos euros.

<b>–¿Qué espectáculo podremos ver en el concierto de mañana?

</b>–Será un espectáculo muy emotivo, del que espero que se sientan orgullosos los cordobeses. Estoy seguro de que esta función será un foco de promoción turística en la ciudad durante esta semana. Quiero mostrar las raíces del flamenco cordobés con esencia japonesa. Además, el hilo conductor de la actuación será una historia que no se desvelará hasta el final del acto. Estaré acompañado por 11 alumnas japonesas; Ricky Ribera, el gaditano que fue galardonado hace dos años por la banda sonora de la película El Niño y la cantaora Anabel Ribera.

<b>–¿Qué les ha parecido a sus alumnos el haberle acompañado en esta expedición? </b>

Los alumnos están muy felices de visitar la ciudad, tenían muchas ganas de hacerlo, porque les he enseñado la historia de los cantaores y bailaores cordobeses y querían verlos por sí mismos. Lo cierto es que ellos tienen hambre de conocer el flamenco de la calle, que es donde realmente se vive, porque únicamente conocían la técnica clásica.

<b>–¿Cree que en la ciudad se están llevando a cabo suficientes actividades para potenciar el flamenco?

</b>–Somos muy afortunados de vivir en una tierra caracterizada por la cultura del flamenco y, sobre todo, poder acceder a ella de manera gratuita. No en todos los países ocurre lo mismo. Córdoba ofrece una amplia variedad de eventos relacionados con este patrimonio inmaterial. Sin duda, podemos apreciar su belleza en cualquier calle o peña durante todo el año.