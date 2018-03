Las previsiones, optimistas salvo en el Domingo de Ramos

A 6 días vista del inicio de la Semana Santa cordobesa 2018, y cuando ya las compañías aseguradoras no suelen aceptar hacer seguros de contingencia a las hermandades ni para las que procesionan el Domingo de Resurrección, los primeros pronósticos con cierta fiabilidad apuntan a que el tren de borrascas que está cruzando la Península desde el 26 de febrero aún tendrá dos coletazos más. El primero, en la tarde y noche de hoy mismo, lunes, tras el cual habrá unos días relativamente estables que permitirían procesionar, el jueves, a la agrupación parroquial del Carmen de Puerta Nueva.

Sin embargo, será la segunda borrasca de la semana la que se espera que complique mucho el Viernes de Dolores y los tradicionales vía crucis de esta fecha, así como el Sábado de Pasión para las tres hermandades de vísperas que tienen previsto procesionar por sus barrios: las de las Lágrimas, La Conversión y la de La Presentación al Pueblo.

DOMINGO DE RAMOS / Tras este día, la inestabilidad no desaparecerá del todo hasta la caída de la noche del Domingo de Ramos, con una probabilidad de lluvia por la mañana y tarde que el servicio meteorológico internacional Accuweather cifraba la noche de ayer en un 58% (hay que esperar a hoy ara ver las primeras estimaciones de la Aemet en ese día). Sin embargo, a partir de la noche del Domingo de Ramos las previsiones se hacen notablemente más optimistas. Así, Accuweather, al contrario de lo que preveía en los pasados días, no contemplaba la tarde de ayer ninguna jornada más de lluvia en la próxima Semana Santa, incluso pronosticando días muy soleados y con máximas agradablemente moderadas, de entre 21 y 23º C, aunque con madrugadas relativamente frescas, en torno a los 10º C. H.