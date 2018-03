La hermandad de La Merced estudia modificar su recorrido de vuelta

La hermandad de La Merced estudiará cómo modificar el recorrido de su salida procesional para salvar el obstáculo que supone una obra que Emacsa está realizando en la avenida Virgen de Linares, entre los Almogávares y la Cruz Blanca. La empresa municipal de aguas ha confirmado a este periódico que la obra no estará finalizada para el Lunes Santo, día en el que procesiona esta hermandad. El problema se plantea en el recorrido de regreso y deberán buscar un recorrido alternativo.

Ésta no es la única hermandad con alguna obra en su recorrido. Lo mismo le ocurre a la hermandad de Pasión con una obra a las puertas de Caballerizas Reales, si bien ésta tendrá en principio algo más de suerte que La Merced. La concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ha informado de que la mudá de la imagen, que se hará mañana por la tarde, no tendrá ningún problema porque se puede salvar perfectamente el obstáculo bordeando el socavón. Además la concejala ha garantizado que la obra estará concluida el Viernes de Dolores, día 23. No obstante para permitir el fraguado de la superficie, el espacio seguirá vallado y la calle cortada al tráfico durante más días y solo será el Miércoles Santo, cuando procesiona esta hermandad, cuando se retirarán las vallas únicamente para que pase la hermandad.