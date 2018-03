«Defiendo a ultranza una carrera oficial donde está»

La periodista y cofrade de la hermandad de la Paz María José Sánchez Ruiz será mañana, a las 20.00 horas en el Teatro Góngora, la encargada de pregonar la Semana Santa de Córdoba 2018.

--¿Para quién no le conozca, cómo se define?

--Me defino como una mujer muy familiar, excesivamente responsable, y en el terreno que nos ocupa, cristiana comprometida y con ganas, porque soy una cofrade de a pie, de vivir la cofradía todo el año para sacarle el mejor partido posible.

--¿Qué sintió cuando le comunicaron su nombramiento?

--Absoluta sorpresa, no me esperaba para nada que la Agrupación de Cofradías de Córdoba pensara en mí para este importante cometido.

--¿Cómo está viviendo esta cuaresma la pregonera?

--Evidentemente, se vive de una manera especial, porque quizás te fijas más en cualquier detalle. Es cierto que el tiempo sigue siendo mi principal enemigo, me hace falta tiempo, pero se vive muy especial, es la cuaresma en la que tú eres pregonera, y eso quieras o no tiene un componente de responsabilidad que desde luego marcará el resto de mis semanas santas de Córdoba.

--¿Cómo llega a vincularse con las cofradías?

--Casi por casualidad y por devoción. Yo no tengo ninguna vinculación con el mundo cofrade en Córdoba hasta hace relativamente poco, pero sí es verdad que siempre me he sentido muy atraída del tema, no de cofradías, pero sí de Semana Santa. Mis padres tampoco tenían vínculo cofrade pero sí mucha devoción a la Virgen de la Paz que me la han sabido transmitir, siempre desde el punto de vista devocional.

--¿Y con la hermandad de la Paz?

--Como ya te he dicho antes, a través de la devoción de mis padres, luego mi hijo se enganchó desde un punto de vista cofrade y desde muy pequeñito se hizo hermano y me arrastró.

--Como periodista estará al tanto de la actualidad cofrade, ¿qué opina de las voces en contra de la nueva carrera oficial?

--Yo respeto absolutamente cualquier opinión en torno a esta nueva carrera oficial, aunque no comparto. Soy una absoluta defensora del traslado de la misma al entorno de la Mezquita-Catedral y hacer estación de penitencia en el templo mayor. Entiendo que es una medida compleja, entiendo que puede haber colectivos que puedan plantear posibles dificultades, pero, lógicamente, con el buen entendimiento todo es posible. Para nada daría marcha atrás y defiendo a ultranza una carrera oficial en el entorno donde está, aún sabiendo la complejidad.

--¿Cómo ve el presente de las cofradías?

--Pregunta compleja. Desde el punto de vista patrimonial, las cofradías de Córdoba están haciendo un esfuerzo muy importante, este año sin ir más lejos vamos a hacer testigos de estrenos significativos muy potentes para la Semana Santa cordobesa. Creo que ahí se está dando un avance potente. Luego las cofradías tienen mucho por avanzar, sobre todo desde el punto de vista de la formación, la asistencia a los cultos; no es solamente una estación de penitencia al año, ser cofrade, hacer hermandad es todo el año, y todo el año tenemos un compromiso que cumplir con lo que la cofradía nos reclame.

--Es madre de un hijo muy vinculado a la juventud cofrade, ¿cómo ve el momento de los jóvenes cofrades?

--Me parece que los grupos jóvenes están haciendo una labor muy significativa. Además les veo muy preparados, no tienen ningún tipo de pudor a la hora de utilizar las redes sociales de los medios que tienen a su alcance para exponer su vinculación a las cofradías y su fe, que a mi me parece muy importante. Pero tienen que tomar conciencia de que el trayecto es muy largo, que hay que empezar desde abajo con buena base y siempre teniendo claro que lo más importante es la fe, la formación y, por supuesto, la devoción a sus titulares.

--Si tuviera que quedarse con un momento de la Semana Santa, ¿cuál sería?

--La entrada en la Santa Iglesia Catedral, eso para mí es fundamental. Hacer estación de penitencia allí ante el Santísimo y entrar con la cofradía con el recogimiento, la solemnidad, la grandiosidad para mí es mi momento.

--Y hablando del pregón, supongo que ya está concluido, ¿satisfecha?

--Sí, porque he hecho el pregón sencillo y de sentimiento que me había planteado. Tengo que decir que me han influido mucho las circunstancias que me han rodeado. Yo no he parado mi vida desde que me nombraron pregonera, digamos que he adaptado la realización del pregón a mi vida cotidiana, por lo cual me ha influido todo lo que en estos cuatro meses he tenido a mi alrededor. No obstante, como desde el principio me propuse hacer un pregón muy sencillo, muy basado en la fe, en el compromiso cristiano, en la familia, en los sentimientos, en vivencias personales creo que al final es lo que ha quedado reflejado.

--¿A quién dedicará el pregón?

--A mi padre (el periodista Manuel Sánchez Romero). Que es la persona que ahora mismo más hecho en falta.