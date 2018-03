Los cofrades afirman haber hecho una carrera oficial «segura» y «accesible»

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, encabezó anoche el acto de presentación de la carrera oficial 2018, ya completamente montada, que ha acabado teniendo capacidad para 4.350 sillas y 2.430 plazas en 405 palcos, y que ha redistribuido algunos espacios, como en el entorno de la Puerta del Puente o junto al muro occidental de la Mezquita-Catedral, instalando palcos sobre plataformas.

Para Gómez Sanmiguel, se ha conseguido hacer una carrera oficial «segura», en la que «se garantiza en todo momento la libertad de movimiento» (con pasillos con unas pantallas para evitar que la gente se pare y obstaculice el tránsito) y que además resulta «respetuosa con el patrimonio».

Precisamente, la presentación de la carrera oficial se produce con el eco del informe dado a conocer por Radio Córdoba y emitido por la comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía sobre la colocación de los palcos y sillas de la carrera oficial en exceso próximos a los muros de la Mezquita-Catedral y a otros enclaves protegidos como la Puerta del Puente (en este caso fue la Gerencia de Urbanismo quien advirtió el 15 de marzo del impacto de los andamiajes metálicos sobre dicho monumento).

EL INFORME DE PATRIMONIO / El informe de Patrimonio, por su parte, alerta de que el proyecto debería haber contado con documentación y planimetría detalladas sobre la instalación de sillas en la carrera oficial, y que las estructuras metálicas deberían situarse al menos a 10 centímetros de los parámetros de la Mezquita-Catedral.

Al respecto, el máximo responsable de las cofradías insistió en el escrupuloso trato que se le da al monumento, cuyas piedras ni siquiera se llegarán a pisar al haberse instalado precisamente para ello plataformas. «Los primeros interesados en conservar la Catedral somos nosotros».

Después de una mañana en la que ninguna Administración se pronunció sobre este asunto, fuentes de la Consejería de Cultura informaron por la tarde de que los técnicos de la delegación habían vuelto a evaluar la zona de palcos «y que para garantizar la protección del monumento» solicitaron a la Agrupación de Hermandades y Cofradías que aumentase «las medidas de seguridad». Con ello, la Consejería de Cultura asegura que «estará garantizada la protección y conservación de los monumentos y bienes de interés cultural ubicados en el recorrido de la carrera oficial».

El ámbito municipal se ha visto salpicado por esta polémica, a pesar de que este año es la Agrupación de Hermandades la que ha montado los palcos (el Ayuntamiento solo instala el de autoridades). El teniente alcalde de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), insistió ayer en que no es responsabilidad municipal «ni el montaje de los palcos ni el permiso, que debía darlo el Cabildo». Aumente aseguró ayer que no conocía el contenido del informe de la comisión de Patrimonio, ni la existencia del informe de Urbanismo, aunque pidió disculpas si ha cometido algún error al no informar a la Junta de «las pequeñas modificaciones» que se han producido en la carrera oficial, como la colocación de sillas en los sillares de la Mezquita.

En un plano estrictamente político, Aumente dijo haber entendido las palabras de Pedro García como crítica «en positivo» para todo el gobierno local --había pedido al PSOE que «recapacitase»-, mientras que Alba Doblas (IU) tampoco quiso forzar las diferencias en el seno del gobierno local y aseguró que «cualquier incidencia que surja en torno al monumento se estudiará y se considerará con la máxima celeridad y diligencia».

VEHÍCULO ESPECIAL / Por otra parte, en el acto de presentación de la carrera oficial, la tarde de ayer, también se mostró a la prensa un vehículo eléctrico de transporte de heridos de la Agrupación de Cofradías, financiado mediante su convenio con Cajasur.

Se trata de un recurso para atender emergencias con un coste superior a los 6.000 euros cuyo uso fue cedido formalmente ayer a Cruz Roja y cuya llave recogió su presidenta en Córdoba, Cándida Delia Muñoz.

DISPOSITIVO SANITARIO / El acto sirvió también para recordar el dispositivo de seguridad y emergencia sanitaria desplegado este año, que se coordinará desde el Centro de Visitantes (en donde también estarán los enlaces de Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y el Ayuntamiento), y que contará en el aspecto sanitario con tres hospitales de campaña, una UCI móvil, 3 ambulancias de soporte vital básico, 1 vehículo rápido medicalizado y 4 parejas con desfibriladores (una de ellas en bici), con un total de 90 voluntarios en turnos de 36 miembros de la Cruz Roja, De hecho, la de Córdoba será una de las pocas carreras oficiales de España totalmente cardioprotegida.