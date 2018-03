La carrera oficial y el Puente Romano estarán abiertos a la circulación de peatones

La junta de gobierno local ha aprobado el plan especial de tráfico y seguridad para la Semana Santa de Córdoba, que incluye algunas modificaciones significativas respecto al pasado año. El teniente alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, ha explicado que el plan afecta en menor o mayor medida a toda la ciudad y que se han atendido " los errores o circunstancias del año pasado para introducir algunas modificaciones". Antes que nada, ha pedido comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan generar estos cortes de tráfico, si bien ha recordado que, además del hecho religioso, se trata de una semana importante para el turismo y la economía local.

El plan, que se estudiará el lunes en la junta local de seguridad junto al resto de Cuerpos Policiales, pondrá en la calle prácticamente a toda la plantilla de la Policía Local (390 agentes), que se dividirá en dos turnos. Entre las novedades de este año se incluye el libre acceso por el Puente Romano, que quedará libre al tránsito peatonal, "sin vallas ni cortapisas", y del resto de la carrera oficial. El Ayuntamiento recomienda, no obstante, utilizar también los puentes de Miraflores y San Rafael, así como los aparcamientos de la zona del Arenal, para dejar más expedita la zona de la Calahorra, y usar los pasillos de la carrera oficial solopara circular.

El Ayuntamiento ha elaborado unos planos par a explicar cómo ir andando por la zona de la carrera oficial, que este año será la misma que el pasado pero llegará solo hasta la mitad de la calle Magistral González Francés. Aumente ha explicado que la Semana Santa pasada muchos cordobeses no se enteraron de que se puede entrar al Patio de de los Naranjos, que es de acceso libre. Asimismo, se podrá circular por la carrera oficial, pero estos pasillos, que el año pasado se saturaron en muchas ocasiones, solo servirán de paso. De hecho, en la zona de sillas (no de palcos) se van a instalar unas vallas translúcidas que no permitirán ver las procesiones para evitar la parada de personas en esas zonas de tránsito. Tampoco se contará este año con seguridad privada.

Como Córdoba sigue con la alerta 4 por terrorismo yihadista volverán a usarse vallas, que quedarán instaladas en la zona de Ronda de Isasa. Aumente ha reconocido que es muy complejo ordenar la movilidad en una semana tan complicada como esta, pero ha confirmado "la voluntad por parte del gobierno local" de seguir intentando mejorar. "Esto no es fácil", ha dicho. Por su parte, la viceportavoz de IU, Alba Doblas, ha confirmado "la voluntad de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la participación dentro de todo el recorrido".