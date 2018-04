Rudovic dice que "hay que sacar lectura positiva" de Granollers para León

El montenegrino del Ángel Ximénez-Avia Novica Rudovic dijo este jueves a EFE que "hay que sacar una lectura positiva" de la derrota de ayer de su equipo ante el Fraikin Granollers (32-31) para afrontar el partido del próximo sábado ante el Abanca Ademar de León.

Rudovic indicó que "no pudo ser al final, pero se estuvo cerca en un partido que se peleó muy bien" y se hizo "desde el principio hasta el final porque se luchó".

"Ya no nos podemos lamentar porque no hay tiempo. Ahora viene otro partido muy duro y hay que seguir en esa línea y ver si somos capaces de sumar en León", afirmó el balcánico, quien recordó que "ya lo logró Puerto Sagunto hace tres semanas" y, "si se hace un buen partido y ellos no están al cien por cien, se podría sumar".