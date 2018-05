Moya se va con la sensación de haber hecho "cinco años buenos en Puente Genil"

El central del Ángel Ximénez-Avia Nacho Moya se despidió este martes de la afición de Puente Genil (Córdoba), tras conocer que no renovará por el club cordobés, y afirmó que se va "con la sensación de haber hecho cinco años buenos", en los que "disfrutó" para llevarse "buenos recuerdos".

"Uno no se espera no seguir, por lo que por supuesto que me sorprendió, porque después de tanto tiempo puedes pensar que eres intocable y la verdad es que no me lo esperaba", declaró a Efe Moya, que admitió que "son cosas del deporte que hay que aceptar".

No obstante, el malagueño desveló que la semana previa a la Copa del Rey le llamaron en el club "para hablar del futuro", de ahí que pensara que contaban con él.

"Soy honesto y sé que no estuve al nivel, sobre todo esta temporada, ni la pasada, ya que no tuve la regularidad de los primeros tres años, algo que muchas veces pasa porque te acomodas y eso influye en el rendimiento", explicó.

Moya manifestó que, "cuando algo no avanza, hay que buscar un cambio", una situación que "puede venir bien a la dos partes para crecer", y comentó que ya cuenta con "varias propuestas", aunque aún no tiene "ofertas formales" de otros clubes.

Añadió que quiere darse "un tiempo para ver las opciones" y qué decisión adopta, "si ir de nuevo al extranjero o algo de la Asobal", si bien dijo que está "abierto a todo", además de que ya vivió "un año la experiencia fuera de España".

Con todo, el central malagueño señaló que le gustaría "acabar la temporada bien, ganando en la pista del Cangas para cerrar la campaña con un buen sabor de boca" el próximo sábado.