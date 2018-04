Warriors y Philadelphia sellan su pase a las semifinales

Los Golden State Warriors cumplieron con su papel de favoritos en la eliminatoria y vencieron a los San Antonio Spurs por 99-91 en un partido que necesitaron de sus mejores jugadores para poder vencerlo. La combinación del alero Kevin Durant, el escolta Klay Thompson y del ala-pívot Draymond Green surgieron con los puntos decisivos y dar así la victoria con suspense a su equipo.

Draymond (11.4 ppg, 11.2 rpg, 8.0 apg) did a little bit of everything to help the @warriors advance to the 2nd round! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/OKw9LoUUFn