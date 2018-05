Thompson impone la ley de los triples y los Warriors van al séptimo juego

La inspiración encestadora del escolta Klay Thompson surgió en el momento que más lo necesitaban los Warriors de Golden State y con 35 puntos, incluidos nueve triples, les ayudó a remontar una desventaja de 17 tantos y a ganar por paliza de 115-86 a los Rockets de Houston en el sexto partido de las Finales de la Conferencia Oeste.

La victoria de los Warriors empató a 3-3 la serie que se disputa al mejor de siete y el último y decisivo partido se tendrá que jugar el próximo lunes, en el Toyota Center de Houston.

La eliminatoria de las finales de la Conferencia Este también está empatada a 3-3 con los Celtics y los Cavaliers de Cleveland que el domingo van a jugar el séptimo partido en el TD Garden de Boston.

Thompson, que en la primera parte la acabó con 14, en la segunda arrolló por completo a la defensa de los Rockets y concluyó el partido con 13 canastas de 23 tiros de campo, incluidos nueve de 14, capturó seis rebotes y dio dos asistencias.

"No quiero irme a casa", declaró Thompson. "Trabajamos demasiado esta temporada para ir a casa. Esto es para lo que jugamos y ahora tendremos la oportunidad, al igual que los Rockets de luchar por el triunfo decisivo".

Thompson completó su mejor partido en lo que va de los playoffs cuando el equipo corría el riesgo de quedar eliminado como le sucedió en el sexto partido de las finales de la Conferencia Oeste que disputaron en el 2016 ante los Thunder de Oklahoma City, que llegó a los 41 tantos y forzó el séptimo partido contra el que ahora es su compañero de equipo, el alero Kevin Durant.

Mientras que el base Stephen Curry también surgió con su mejor baloncesto ofensivo en la segunda parte y acabó el partido con 29 puntos, incluidos cinco triples de 14 intentos, además de repartir nueve asistencias y capturar siete rebotes, sin que esta vez tuviese que mantener duelo individual con Chris Paul, que fue la baja más importante de los Rockets.

El base estelar del equipo tejano no se pudo recuperar del tirón muscular que sufrió en la pierna derecha a falta de un minuto para que concluyese el quinto partido y su ausencia fue decisiva.

Junto a Thompson y Curry, Durant aportó 23 puntos, a pesar que tuvo problemas con los tiros a canasta tras fallar 11 de 17 tiros de campo, pero logró siete rebotes y cuatro asistencias que también ayudaron a su equipo a conseguir la victoria.

Mientras que el ala-pívot Draymond Green volvió a ser el mejor en el juego interior al aportar cuatro puntos, 10 rebotes defensivos, repartió nueve asistencias, recuperó cuatro balones, perdió tres, y puso cinco tapones.

Los Warriors que no jugaron bien en la primera parte, especialmente en el cuarto inicial que perdieron con parcial de 22-39, poco a poco fueron entrando en acción y al descanso la diferencia era ya sólo de 10 tantos (51-61).

Eso fue posible para los Rockets porque el escolta James Harden brilló con su juego ofensivo al conseguir 22 tantos, mientras que Eric Gordon lograba 16 en el puesto de Paul y el alero de origen dominicano Trevor Ariza surgía como factor sorpresa con 14 anotaciones.

Pero todo cambió en la segunda parte con unos Warriors que realizaron una gran defensa al anular a Harden y a Ariza y ahí comenzó el despegar en el juego ofensivo de los actuales campeones de la Liga y el difuminarse en de los Rockets.

A falta de tres minutos para concluir el tercer periodo los Warriors se ponían por delante en el marcador con un parcial de 76-74, ventaja que ya no perderían y por el contrario fueron incrementando hasta los 29 con los que acabó el encuentro.

Los Warriors dominaron a los Rockets en la segunda parte con 55 puntos a 20 hasta que los entrenadores de ambos equipos, Steve Kerr, y Mike D'Antoni, respectivamente, a falta de 4:28 para que concluyese el partido se decidieron por los jugadores reservas para darles descanso a los titulares de cara al decisivo séptimo partido.

Harden acabó el partido con 32 puntos, pero falló 14 de 24 tiros de campo, incluidos 8 de 12 triples, dio nueve asistencias y capturó siete rebotes.

Gordon logro 19 tantos, apenas tres conseguidos en la segunda parte, y Ariza ya no anotó ninguno más que los 14 encestados en la primera parte, otro de los jugadores que al final no pudo ser factor ganador.

El pívot suizo Chris Capela no tuvo protagonismo en el juego ofensivo, anotó apenas dos puntos, y su mejor aportación la tuvo dentro de la zona al capturar 15 rebotes y puso un tapón.

Como equipo los Warriors tuvieron un 49 (43-87) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 42 (16-38) de triples, comparados al 40 (31-77) y 39 (15-39), respectivamente, de los Rockets, que perdieron el duelo bajo los aros con 38 rebotes por 47 de Oakland.