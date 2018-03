Pau Gasol y Mirotic brillan en las victorias de sus equipos

Pau Gasol, al frente de los Spurs de San Antonio, y Nikola Mirotic, con los Pelicans de Nueva Orleans, encabezaron la lista de seis jugadores españoles que disfrutaron del triunfo durante la jornada de la NBA. Gasol, a pesar que sigue con problemas físicos, y sólo jugó 15 minutos, aportó 11 puntos y ayudó a los Spurs a conseguir la victoria de locales por 108-72. El mayor de los Gasol anotó 3 de 6 tiros de campo, y estuvo perfecto desde la línea de personal con 5-5.

Important win to start off our home stand! Keep it up team! #GoSpursGo



Victoria importante para empezar esta serie clave de partidos en casa!

A seguir así equipo! #GoSpursGo pic.twitter.com/XR2bgAGLyn