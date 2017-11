Los Globetrotters se acercan a Córdoba

Los Harlem Globetrotters, el mítico equipo estadounidense que divierte a mayores y pequeños con sus diabluras en una cancha desce hace casi un siglo, volverá previsiblemente a Córdoba en 2018. Este conjunto neoyorquino estará del 9 al 16 de mayo de gira por España y los organizadores de sus partidos están negociando con el Imdeco que venga en uno de esos días a la ciudad. Se da la circunstancia de que en el mes de mayo del próximo año se cumplirán 25 años de la apertura de Vista Alegre, la instalación deportiva bajo techo más importante de la provincia.

Los Globetrotters llegarán el 9 de mayo a España procedentes de Finlandia para jugar en Valladolid. Posteriormente han confimado oficialmente partidos ya en Valencia (día 10), Badalona (11), Madrid (13), Sevilla (15) y Málaga (16) antes de poner rumbo a Gran Bretaña. Córdoba es una de las ciudades que cuentan con más posibilidades de completar esta gira española.

El conjunto, creado en 1927 en el barrio de Harlem, en Nueva York, ya ha pasado en otras cuatro ocasiones por Córdoba. Primero jugó el 11 de diciembre de 1960 en el desaparecido Coso de Los Tejares, en el solar que ahora ocupa El Corte Inglés del centro de Córdoba. Hasta que no se abrió Vista Alegre no volvió a la provincia, pues ya hace muchos años exigió este conjunto una pista de parqué para jugar y hasta entonces no la hubo. En 1993, el año de la apertura de Vista Alegre, regresó este combinado estadounidense, concretamente el 12 de diciembre. Los dos últimos encuentros en Vista Alegre llegaron el 6 de junio del 2004 y el 19 de mayo del 2011. En todas los partidos celebrados hubo un éxito de asistencia en la grada, pues todos los aficionados al baloncesto quisieron disfrutar de las acrobacias de estos magos del balón.

El Imdeco quiere celebrar los 25 años de la puesta en servicio de Vista Alegre y el partido de los Globetrotters es una de las actividades planificadas.

Vista Alegre ha acogido en los últimos 24 años eventos de primer nivel que serán recordados en los próximos meses. Los Globetrotters también han dejado huella entre los aficionados en todas sus visitas a la ciudad. Sus canastas imposibles han dejado con la boca abierta a millones de aficionados de todo el mundo.