Felipe Reyes iguala el récord de partidos en ACB de Rafa Jofresa

El capitán del Real Madrid, el cordobés Felipe Reyes, igualó ayer, en el encuentro que disputaron Real Madrid y Herbalife Gran Canaria correspondiente al play-off de la Liga Endesa, a Rafa Jofresa como hombre con más partidos disputados en ACB, con un total de 756. Reyes es el único jugador en activo que ha alcanzado los 700 partidos en la competición y ahora tiene más fácil superar a Jofresa. El capitán blanco podría quedarse como líder en solitario de esta clasificación histórica en el próximo choque de la competición doméstica, según Europa Press.

El récord absoluto de encuentros disputados en la competición lo tiene Joan Creus. El base catalán jugó 193 partidos en Liga Nacional y otros 585 en era ACB para un total de 778 duelos. Juan Carlos Navarro, otro de los jugadores en activo, cuenta con 686 partidos disputados.

Pepu Hernández, campeón del mundo con la selección española en 2006 y exentrenador de Estudiantes, fue el entrenador que hizo debutar a Felipe Reyes en la máxima competición y se refirió al capitán madridista como un "hombre récord y ejemplar".

"Me gustan los récords y creo que son importantes, pero las cifras se olvidan porque un récord gana a otro récord, pero lo que no olvidamos nunca son las personalidades y la de Felipe es extraordinaria porque nunca ha pensado que está suficientemente formado y siempre intenta formarse más y mejor", dijo Pepu, informa Efe.

"Hay un tipo de liderazgo que me gusta mucho de Felipe y es la utilidad, simplemente. Es útil a su equipo y a su entrenador, saliendo de titular o no, y eso es algo tremendo, porque además es un líder con el ejemplo", añadió.

Lolo Sainz, exentrenador y mánager del Real Madrid y artífice de la llegada de Felipe Reyes al club de Concha Espina, rememoró aquellas negociaciones como "muy duras". "Nunca me detuve a pensar si llegaría tan lejos. Que iba a llegar lejos sí, porque es un luchador nato, porque es un jugador con valores, un magnífico líder y es un hombre muy aprovechable en todos los conceptos, tanto dentro de la cancha como fuera", dijo Lolo Sainz.

"Felipe por su evolución como jugador parecía pedir salir de Estudiantes y las buenas relaciones entre el mánager del Real Madrid en esos momentos, que era yo, y el presidente de Estudiantes, mi querido y añorado Alejandro González Varona, hicieron el resto. Tuvimos mucho tiempo de charlas. Éramos vecinos y compartíamos largas caminatas", apuntó Sainz.