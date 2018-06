Hortelano vuela en el 400 y bate un récord de España con 29 años de antigüedad

Bruno Hortelano añadió este viernes en Madrid el récord de los 400 metros a su condición de plusmarquista español de 100 y 200 metros, al rebajar con un tiempo de 44.69 segundos la marca que Gaietà Cornet obtuvo hace 29 años en el Estadi Olímpic de Montjuïc (44.96).

El esperado pulso entre Hortelano y Óscar Husillos, atleta del FC Barcelona, puso muy alto el nivel de la carrera estelar del mitin de Madrid, el mejor 400 que se ha disputado en España, y que acabó adjudicándose en un espectacular mano a mano final el dominicano Luguelín Santos, subcampeón olímpico en Londres 2012, que terminó con un registro de 44.66. El mejor tiempo de reacción del dominicano (0.181), seguido de Hortelano (0.149) y del atleta palentino (0.151).

“He trabajado mucho para lograr este récord, aunque este éxito no es solo mío, sino de todo el equipo. Desde los Juegos de Río de Janeiro y el accidente que tuve me han ayudado a levantarme y a empujarme. He tenido un plan específico de recuperación y de entrenamiento, lo he llevado bien y por eso esto es solo el principio" dijo Hortelano, que se mostró radiante tras poseer tres récords nacionales. “Ahora voy a intentar seguir mejorando mi marca. Siempre sueño en grande y no me quiero poner ningún tipo de barrera”.

Husillos, notable

Óscar Husillos, plusmarquista español en pista cubierta, que saltó a la fama en marzo cuando se proclamó campeón del mundo en pista cubierta con un espléndido crono (44.42) y fue descalificado por pisar la línea interior de la calle, también estuvo por debajo del récord de Cornet y concluyó la prueba en tercer lugar con 44.73 segundos.

"He estado peleando hasta el final y hasta los últimos metros me veía ganador de la prueba. He hecho una gran marca, pero creo que queda mucho por decir en la pista y espero que antes de Berlín mejoremos", comentó Husillos.

Con su actuación, los dos españoles se sitúan ahora primero y tercero en el ránking europeo del año, confirmando un espléndido momento de forma a pocas semanas de que se celebre el Europeo de atletismo en Berlín (7 al 12 de agosto). En esa cita, Hortelano deberá defender el título europeo de 200 metros que conquistó hace dos años en Amsterdam.

Superando expectativas

Hortelano ya dejó claro en la víspera, durante la presentación del mitin que se celebró en Moratalaz, que afrontaba con “mucha hambre” la temporada de su regreso 21 meses después del accidente de coche que le destrozó la mano derecha y que tapa ahora con un guante después de una complicada reconstrucción en el quirófano. Pero su marca superó todas las expectativas.

