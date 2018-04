«¿Volver al Córdoba, incluso en Segunda B? ¿Por qué no?»

El exjugador del Córdoba Fran Cruz, actualmente en el Lorca, visita mañana El Arcángel, un estadio especial para él, donde se formó como futbolista, y al que no descarta volver vistiendo la elástica blanquiverde

-¿Qué expectativas tienes del partido ante el Córdoba?

-Es la tercera vez que voy a El Arcángel como visitante y sigue siendo una sensación rara eso de jugar en contra el Córdoba, pero es la realidad y como buen profesional hay que afrontarlo de cara.

-¿Esperabas al principio de la temporada ver al Córdoba tan abajo?

-No, la verdad que no lo esperaba. Ya sabemos cómo es la Segunda División, tan irregular e incierta, tan caprichosa. El año pasado el Elche o el Mallorca bajaron a Segunda B, lo que no se esperaba. Es lo que hay.

-El Lorca está aún peor, casi descendido. ¿Crees que la permanencia es aún posible?

-Nosotros siempre estamos esperanzados en ganar cada semana, no queremos mirar más allá de esta semana porque no sería bueno. Aunque lo tengamos muy difícil lo que tenga que llegar llegará, nos centramos en el día a día y en el partido ante el Córdoba.

-En el apartado personal supongo que estarás contento, estás jugándolo todo.

-Estoy contento en lo personal porque lo estoy jugando prácticamente todo. En los momentos difíciles y agrios es cuando más aprendes.

-¿Cuánto te queda de contrato con el Lorca?

-Tengo firmado un año más, pero en caso de descenso a Segunda B quedaría libre.

-¿Te plantearías volver al Córdoba?

-¿Por qué no?

-¿Incluso si baja a Segunda B?

-¿Por qué no? Nunca se sabe las vueltas que da el fútbol, el tiempo lo decidirá todo.

-¿Cómo ves el nuevo Córdoba de Jesús León?

-Es un Córdoba totalmente diferente después de la venta. Seguía la situación con los González y también sigo al Córdoba ahora, con el nuevo presidente y la nueva directiva. No tiene nada que ver lo de antes a lo de ahora, estoy muy contento con el cambio, mucho. Es mejor ni acordarse ya del pasado, hay que vivir el presente y mirar de cara al futuro.

-¿Ves al Córdoba capaz de salvar la categoría?

-Yo creo que sí, soy una persona muy positiva y si pienso que nosotros, que lo tenemos muy difícil, podemos salvarnos mientras haya posibilidades matemáticas...¿Por qué no va a salvarse el Córdoba?

-Coincidiste con Pelayo en el Córdoba. ¿Cómo estás viviendo su situación tras el accidente?

-Estoy al tanto de la situación de Pelayo, los que hemos sido compañeros y amigos suyos estamos viviéndolo de forma muy triste. Estamos seguros de que va a salir adelante porque es una persona muy fuerte, y va a ganar este partido seguro.

-¿Qué ambiente esperas en El Arcángel? Es probable que se llene el estadio.

-Espero un ambiente espectacular, porque El Arcángel lleno es mucho Arcángel.