Valentín resalta la importancia del partido del viernes

Jesús Valentín lo dejó claro ayer en su comparecencia de prensa: «Creo que es el partido que esperábamos desde que llegamos, porque es ganar y estar con los mismos puntos que para salir del descenso». Así de importante es para la plantilla del Córdoba el encuentro del próximo viernes ante el Sevilla Atlético. Un partido en el que «tenemos que aprovechar eso y, con la ayuda de la afición, que espero que llene el campo más que nunca, sacar los tres puntos».



El canario regresó al once titular tras «siete semanas sin jugar y al principio me costó un poco. Después, con la ayuda de los compañeros y el sistema con el que jugamos, me sentí muy arropado y cómodo».

Sobre su regreso a la titularidad en Pamplona, el canario comentó que «fue un partido muy igualado. En su campo son muy fuertes, intentamos salir buscando las contras, tuvimos ocasiones, pero nos fuimos contentos con el punto». Sobre el cambio de sistema impuesto por Sandoval para ese encuentro, con tres centrales, no se decantó, aunque comentó que «no es que lo vea mejor o peor, pienso que defensivamente estamos más arropados y en los primeros cuarenta y cinco minutos Osasuna no nos hace ni una ocasión, estando cómodos y arropados. Creo que ese sistema nos viene muy bien».



Sobre su regreso a la competición como titular, Jesús Valentín recordó que «llevaba siete semanas sin jugar y al principio me costó un poco. Después, con la ayuda de los compañeros y el sistema con el que jugamos, me sentí muy arropado y cómodo», algo que podría ser diferente el viernes, en donde no estarán Álex Quintanilla ni Aythami, líder de la defensa desde su llegada en enero. «Me está dando algunos consejos», comentó en tono de broma. «Si me toca jugar, siempre soy de ayudar mucho al compañero, si falla animarle, siempre estoy encima ayudando», aseguró, cuando se le recordó que tendrá a su lado a Caro o a Vallejo.



Finalmente, el central blanquiverde no vio inconveniente en jugar el viernes, con pocos días para recuperar. «Para mí es mejor, porque cuanto antes llegue mejor y si ganas tienes el fin de semana pensando en los otros resultados. Tenemos pocos días para recuperar, pero tenemos muchas ganas de que llegue el partido y llevarnos los tres puntos».

UN PARTIDO A STEFANOVIC / Por otra parte, el Comité de Competición sancionó con un partido a Igor Stefanovic por las palabras dirigidas a componentes de Osasuna, mientras que desestimó los recursos presentados por Loureiro y Sergi Guardiola.