Valentín: "El del viernes es el partido que esperábamos desde que llegamos"

Jesús Valentín lo ha dicho claramente hace unos minutos: "Creo que es el partido que esperábamos desde que llegamos, porque es ganar y estar con los mismos puntos que para salir del descenso". Así de importante es para la plantilla del Córdoba el encuentro del próximo viernes ante el Sevilla Atlético. Un partido en el que "tenemos que aprovechar eso y, con la ayuda de la afición, que espero que llene el campo más que nunca, sacar los tres puntos".

El canario regresó al once titular tras "siete semanas sin jugar y al principio me costó un poco. Después, con la ayuda de los compañeros y el sistema con el que jugamos, me sentí muy arropado y cómodo".

Finalmente, el central blanquiverde no vio inconveniente en jugar el viernes, con pocos días para recuperar. "Para mí es mejor, porque cuanto antes llegue mejor y si ganas tienes el fin de semana pensando en los otros resultados. Tenemos pocos días para recuperar, pero tenemos muchas ganas de que llegue el partido y llevarnos los tres puntos".