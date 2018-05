Es una frase que se repite muchas veces a lo largo de la liga "lo único que vale es ganar", o "hay que ganar", pero hoy, dentro de muy poquito tiempo, es algo que no debemos considerar un tópico más, sino que, verdaderamente, es algo imprescindible, vital, crucial para supervivencia en esta Segunda de nuestras pocas alegrías y muchísimas penas. Cultural y Alcorcón, se repartieron los puntos, con lo que los dos se alejan un poquito más del Córdoba; Tarragona está a 4 puntos y Almería a 3, y dadas las pocas jornadas que quedan, no puntúar hoy en El Arcángel supondría un desastre, máxime si estos dos equipos reseñados sí lo hiciesen. No es hora de caer en el desánimo ni en el pesimismo, pero sí de alertar a los jugadores de la transcendencia que tendrá el partido de hoy ante, no lo olvidemos, un aspirante a Primera, que necesita los puntos tanto o más que el Córdoba. Eso sí, cada uno para una cuestión m bien distinta. El UNO, el nuestro, para no descender, ellos para el ascenso.