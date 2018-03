A por el tres de tres

Dice el refrán castellano que «no hay dos sin tres», y a ello se aferra el Córdoba para firmar su tercera victoria consecutiva, tras las conseguidas ante el Valladolid y en Alcorcón, esta tarde (18.00 horas) en El Arcángel frente al Lugo. Los tres puntos en juego ante los gallegos son vitales, ya que el equipo dirigido por José Ramón Sandoval tiene ahora la salvación a diez puntos, tras la victoria ayer del Gimnàstic ante el Granada, y el empate del Alcorcón frente al Valladolid.

Para este choque vital, por no decir una nueva final -término tan manido que aburre un poco-, el técnico madrileño no puede contar con Javi Lara, que se lesionó esta semana y estará las próximas ocho fuera de los terrenos de juego. Una baja sensible, comentó Sandoval en la previa, ya que deja el centro del campo mermado. Con Quim Araújo también con problemas físicos, el Córdoba solo cuenta con Aguza y el canterano Álvaro Aguado de mediocentros. Los dos serán de la partida esta tarde, por delante de Edu Ramos, el puntal fundamental de los cordobesistas en el centro del campo.

LA POLIVALENCIA DE GALÁN

Por detrás del pivote malagueño hay dudas en el lateral izquierdo. Por falta de alternativas, Javi Galán ha tenido que situarse en el perfil izquierdo de la defensa en la mayoría de los partidos. Esta vez Sandoval ha convocado a Noblejas, que ya jugó de titular ante el Valladolid. Si el lateral madrileño es de la partida, Galán adelantará su posición al extremo, aunque Narváez ha rendido bien en ese puesto y es difícil que Sandoval le deje en la caseta. El resto de posiciones de la defensa del Córdoba serán ocupadas por Quintanilla, Aythami y Loureiro.

La otra gran duda es la de la banda derecha, ya que Jovanovic llega entre algodones, tras toda la semana entrenando con el preparador físico. El extremo diestro serbio se probó ayer, en la última sesión antes del partido de esta tarde, y se encontró en las condiciones adecuadas para entrar en convocatoria. Que salga de titular no estará tan claro, siendo la principal alternativa la de Alfaro, ya que Reyes no se encuentra aún a un estado físico adecuado para aguantar los 90 minutos. Sin embargo, la velocidad y el desmarque de Sasa son armas de la que escasea el Córdoba. Arriba, por supuesto, el hombre gol volverá a ser Sergi Guardiola.

UN LUGO DE EXCORDOBESISTAS

Enfrente, un Lugo que contará con varios exblanquiverdes en su once inicial. Juan Carlos estará en la portería, con Bernardo Cruz como central y Fede Vico en banda. Sin embargo, el hombre al que habrá que seguir es a Chuli, que llegó al equipo gallego cedido por el Getafe, pero con problemas físicos que acaba de dejar atrás. Se trata de un delantero móvil, con buen juego de piernas y mucho peligro cuando se encuentra dentro del área. Sin embargo, cuando lo hace caído a una banda o en la mediapunta, pierde mucha efectividad. Un ratón de área, por tanto, al que Aythami y Quintanilla deberán atar en corto.

El delantero más goleador del Lugo, con cinco dianas, es Cristian Herrera, pero lleva cinco partidos sin anotar, y mañana empezará desde el banquillo. También ha marcado cinco esta temporada Iriome, que partiendo desde el costado es un peligro, con verticalidad y disparo, que deberá apagar la zaga blanquiverde. El Córdoba deberá seguir dando buenas prestaciones defensivas ante un Lugo que ha anotado en sus tres últimos partidos, si quiere sacar los tres puntos. El juego por bandas y las individualidades de Guardiola y Narváez pueden decantar el encuentro a favor del equipo cordobesista. En las gradas habrá una gran entrada y la presencia de las Brigadas, que volverán a dar colorido y animación en el Fondo Sur.