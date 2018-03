Tremon pide la ejecución de la sentencia

El lío judicial generado por el Córdoba con el Grupo Tremon desde el pasado año, con la anterior propiedad, vivió la semana pasada un nuevo paso, ciertamente preocupante para la entidad blanquiverde. Tal y como informó este periódico, el juez decretó la obligada salida del club de las instalaciones en Camino de Carbonell. Nada más llegar Jesús León a El Arcángel, respondió legalmente al requerimiento judicial para abandonar las instalaciones con un recurso presentado el pasado mes de febrero que la semana pasada tuvo contestación por parte de la firma constructora. Tremon solicitó al juez el lanzamiento del club de la ciudad deportiva, algo que, si se mantienen los pasos legales, podría ocurrir antes de finalizar la temporada en caso de que no haya un acuerdo de mínimos entre las partes.



La experiencia de Tremon con el Córdoba está siendo, realmente, complicada. La anterior propiedad hizo oídos sordos a las demandas judiciales, hasta el punto de que no se reunió con Tremon hasta el día antes de la vista oral, el pasado diciembre, sin cerrar ningún acuerdo ante el enroque del club blanquiverde. Ahora, se ha encontrado con la obligada respuesta de León, que presentó un recurso al desalojo, contestado con la petición a su señoría de la ejecución de la sentencia para que se efectúe el lanzamiento del Córdoba de la actual ciudad deportiva.



La firma constructora planteó, ya en la etapa de González en el club, un canon de pago por permanecer en dichos terrenos, superior a los 100.000 euros anuales, pagaderos por anticipado en un contrato de no más de tres años, mientras que la anterior propiedad reducía la propuesta notablemente, a unos 70.000 euros anuales y, además, pedía un contrato de cesión de no menos de cinco años. Ahora parece no haber excesivo diálogo: la temporada está relativamente próxima a finalizar y el importe solicitado por Tremon parece no satisfacer tampoco a este nuevo Córdoba, que mira ya a otra zona de la ciudad, Rabanales 21, para instalar su futura ciudad deportiva. En cualquier caso, el nuevo Córdoba de Jesús León tendrá que mover ficha y deberá buscar un emplazamiento estable.