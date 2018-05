De Tomás: «Será un partido difícil; debemos estar unidos»

Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano, es un jugador de moda. Ha anotado 16 goles en la segunda vuelta, incluidos tres tripletes y un doblete, y sus tantos han llevado a su equipo al liderato. Ayer le fue concedido al exdelantero del Córdoba el premio de la afición del Rayo al mejor jugador del mes de abril, en el que De Tomás marcó cinco goles y dio una asistencia. Y también el que concede la Liga de Fútbol Profesional al mejor jugador del mes, el MVP.

Y precisamente el jugador perteneciente al Real Madrid (está cedido en Vallecas) pasó ayer por sala de prensa. De Tomás se mostró cauto con la posibilidad de ascender a Primera porque «no hay nada hecho», aunque admitió que sueña «muchas veces» con subir de categoría con el equipo madrileño.

El Rayo Vallecano es líder de Segunda con cinco puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, el Sporting de Gijón, y once sobre el Zaragoza, cuarto. «Estamos fuertes, igual que siempre, y no hemos bajado los brazos. Tenemos una ventaja importante para el ascenso, pero no hay nada hecho» dijo Raúl de Tomás, autor de 23 goles esta campaña, cuatro menos que Jaime Mata, del Valladolid, que es el pichichi de la Segunda División. «Me veo capacitado para ser el máximo goleador, pero prefiero un ascenso. Lo sueño muchas veces. Son momentos que nunca olvidas y esta gran familia se merece este gran triunfo», confesó.

Esta jornada, el Rayo recibe en Vallecas al Córdoba, dirigido por José Ramón Sandoval, que pelea por la permanencia y necesita imperiosamente la victoria para seguir teniendo opciones reales de conseguirla. Sobre ello se le preguntó a De Tomás, que respondió que «ellos necesitan ganar para no bajar, pero nosotros también para subir. Será un partido muy difícil y por eso debemos estar todos unidos y remar en la misma dirección».