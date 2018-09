Una titularidad a la baja

Si hay dos males identificados en el Córdoba en los últimos años más que identificados son, por un lado, la pérdida de capacidad defensiva del equipo y, por otro, el baile de nombres en el once inicial en los arranques ligueros. Mientras que en los años antecedentes el equipo que empezaba la Liga estaba más que definido, así como la intención, esquema o planteamiento sobre cuál iba a ser el juego del conjunto blanquiverde, en las dos últimas campañas esos dos conceptos han ido difuminándose hasta que en la actual, 2018/19, ha terminado por desaparecer.

Así, en los inicios de la temporada 2015/16, el Córdoba del recién estrenado Oltra –posible entrenador del Tenerife, el sábado en El Arcángel- había utilizado en la quinta jornada 21 jugadores. Eso sí, de esos 21, siete de ellos (el 33,3%) habían jugado sólo 90 minutos o menos de los 450 minutos de Liga. Además, cinco futbolistas disputaron 60 minutos o más de cada encuentro y dos, Razak y Florin, jugaron cuatro completos y sólo se perdieron uno por las llamadas de sus selecciones. Siete titulares indiscutibles, en total y cuatro posiciones que rotaban, aunque poco, ya que como se ha indicado esos siete futbolistas que llegaron a debutar no sumaron más de 90 minutos.

A PARTIR DE UN GRUPO / El arranque de la 2016/17 fue aún más definido, ya que a la altura de la quinta jornada de Liga sólo habían debutado 16 jugadores a las órdenes de Oltra, de nuevo. De esos 16 jugadores, sólo uno, Borja Domínguez, había jugado menos de 90 minutos (26, en concreto) de los 450 de Liga y nada menos que ocho futbolistas habían jugado, como mínimo, 60 minutos en cada uno de esos primeros cinco partidos. Es decir, un once más que definido: Pawel, Antoñito, Deivid, Cisma, Luso, Alfaro, Juli y Rodri.

A partir de la 2017/18, la pasada campaña, los problemas empiezan a adivinarse desde el principio, ya que Luis Miguel Carrión utilizó a 19 futbolistas en esos 450 minutos ligueros, aunque cinco de ellos disputaron 90 minutos o menos. El problema es que sólo cuatro de ellos disputaron 70 minutos o más o, lo que es lo mismo, sólo cuatro eran claramente titulares: Fernández, Pinillos, Josema y Edu Ramos.

NO ENCUENTRA EL BLOQUE /En la actual temporada, el Córdoba de José Ramón Sandoval ha batido todos los registros de los últimos años, ya que el de Humanes ha usado hasta ahora a 22 futbolistas, casi un 40% más de los que utilizó Oltra, en el mismo periodo, hace dos temporadas. De ellos, seis han disputado 90 minutos o menos, alguno de ellos sin llegar a debutar, como es el caso de Luis Muñoz. Por lo tanto, de los 16 restantes había que esperarse un número de jugadores suficiente como para pensar en una construcción del once titular. La pasada temporada eran cuatro; hace dos campañas eran nada menos que ocho y hace tres eran siete los futbolistas que habían jugado 60 o 70 minutos o más. Sin embargo, sólo un futbolista, Álex Quintanilla, ha disputado 70 minutos o más en la actual temporada, de hecho, los ha jugado todos, mientras que Jovanovic ha jugado los 90 minutos en cuatro partidos y en otro se ha quedado por debajo de los 60 minutos. En base a esa utilización de minutos, habría que recoger los futbolistas que han disputado 225 minutos, al menos, de los 450 jugados en Liga. Y sale un once: Abad, Fernández, Quintanilla, Valentín, Aythami, Javi Galán, Vallejo, Javi Lara, Álvaro Aguado, Alfaro y Jovanovic. Sin embargo, ese once hoy por hoy es imposible. En primer lugar, Sandoval ha abandonado el sistema 1-5-3-2, ya que “no tenemos a Edu Ramos ni a Guardiola”, según declaró él mismo en sala de prensa. Javi Lara ha perdido la titularidad, así como Fernández, en la última jornada en La Rosaleda. De hecho, hay algo más que dudas sobre Alfaro, por lo que el once titular continúa siendo algo más que una incógnita, sobre todo porque Carlos Abad no podrá actuar ante el Tenerife y, probablemente, Jesús Valentín tampoco. Hoy se realizan pruebas médicas al central canario, que podría perderse el partido del próximo sábado. Así, ese once titular en base a los minutos jugados es muy diferente al que alineará Sandoval ante los chicharreros. El regreso de Aythami, después de mandarlo a la grada el técnico blanquiverde en el encuentro contra el Alcorcón, sería inicialmente a expensas del estado físico de Valentín, por lo que línea por línea, este Córdoba sigue siendo una incógnita.

Loureiro no despejó las dudas en el lateral derecho tras arrebatarle la titularidad a Fernández en Málaga. Valentín, Aythami y Luis Muñoz optan a un puesto en el que, aparentemente, Álex Quintanilla es fijo. Javi Galán no ha terminado de remontar y, al igual que sus compañeros en el costado derecho, continúa evidenciando que rinden peor como laterales, con dos centrales, a cuando lo hacen como carrileros, con línea de tres en el centro de la zaga.

En el mediocentro defensivo Vallejo ofreció una buena actuación ante el Alcorcón, aunque no contra el Málaga, mientras que a Bambock habría que analizarlo recordando que estuvo seis meses sin competición oficial. Los dos espacios por delante del mediocentro defensivo continúan esperando nombres. Sandoval afirmó públicamente que “con Aguado he hablado porque no es el mismo del año pasado”, además de quitarle la titularidad a Javi Lara, asistir al descubrimiento de Blati (tres partidos en solo seis días) y dejar en el aire la posición de Alfaro. Jovanovic no estuvo mal como delantero, aunque se pierde en la banda. Piovaccari se quedó fuera de la lista que viajaba a Málaga después de jugar infiltrado en Albacete y permanecer en el campo todo el partido, mientras que con Erik Expósito valieron apenas 60 minutos en el partido de su debut para irse al banquillo en La Rosaleda. En su lugar, Andrés Martín, del que se afirmó desde el club (todos sus componentes) que con él había que ir despacio, con paciencia y sin otorgarle excesiva responsabilidad. El chaval fue titular en La Rosaleda y sólo se le vio algo, irónicamente, cuando saltó al campo Erik Expósito. Las evidencias gritan que la titularidad en este Córdoba es demasiado barata y anda a la baja.