El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha matizado las declaraciones realizadas la pasada semana señalando al Córdoba por "pagos irregulares" a futbolistas e indicando que podía haber "hasta descenso". En una entrevista concedida al diario AS, Tebas dice ahora que "no hay riesgo de descenso. La reincidencia es un factor fundamental y ése no es el caso", aunque avisa de que "pueden tener sanciones muy graves". Aunque no quiere reconocer que se refiere al Córdoba, el presidente de LaLiga avisa también de que "puede haber algún expediente disciplinario más" en Segunda División en base a las auditorías por el control económico que establece la patronal de clubs.

En cualquier caso, Javier Tebas empieza a matizar lo declarado hace apenas ocho días. Ya por la tarde del pasado lunes, el presidente de LaLiga aseguraba a los más cercanos que lo reflejado en la publicación, según su opinión, no se ajustaba a lo que él había declarado, por lo que ese mismo entorno no descartaba en estos días algún tipo de matización o incluso rectificación. Esa nueva impresión de Tebas se produjo, al parecer, tras escuchar completa, de nuevo, la grabación de la entrevista.