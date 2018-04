«Sin la gente que está detrás esto sería imposible»

El míster del Córdoba, José Ramón Sandoval, afirmó tras la victoria blanquiverde que «victorias como esta no dan solo los tres puntos sino convencimiento». Añadió estar «contento por toda la gente que está detrás», ya que «sin la afición es imposible, ya que ha llevado en volandas al equipo. Le pongo un diez multiplicado por 1.000 a la grada» aseguró con una sonrisa el entrenador madrileño. Para Sandoval, el Córdoba logró llevar el partido donde quería. De hecho, dijo que «los goles han sido calcados a lo ensayado en los entrenamientos. Para mí ha sido un partido buenísimo. Tuvimos las mejores ocasiones, hemos ganado 3-0 y podría haber sido 4-0 de no haber fallado el penalti Guardiola». Como siempre, finalizó su comparecencia con un mensaje de calma: «Todavía no hemos conseguido nada».

NARVÁEZ: «Me quedé con las ganas de hacer el triplete, pero estoy muy contento por la victoria y mis goles».

QUIM ARAÚJO: «La victoria es lo más importante, pero estoy contento por jugar tras la lesión»