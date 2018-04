«Si subestimamos al Lorca nos equivocamos, será un partido largo»

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, compareció ayer en sala de prensa para analizar el partido que mañana enfrenta a su equipo ante el Lorca, a las 18.00 horas en El Arcángel. Pero antes de entrar en materia para evaluar tan trascendental choque, el de Humanes quiso hacer un homenaje a Pelayo Novo, exfutbolista del Córdoba, actualmente en el Albacete, que se encuentra en estado grave tras caer de una tercera planta. Sandoval transmitió a Pelayo «toda la fuerza del mundo porque sabemos que va a salir adelante. El Córdoba está a su lado porque hizo una de sus mayores gestas, llevarlo a Primera. Su familia es grande y seguro que Dios le va a dar la fuerza de estar en el sitio donde se merece, si es posible otra vez en el Córdoba. Aquí no se ha olvidado todo lo que ha hecho por este club».

ALFARO, LESIONADO

La noticia negativa del día de ayer fue la baja de Alfaro, que sufre «una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha», según indica el parte médico del club blanquiverde. A pesar de ello, el míster del Córdoba aseguró que «dentro de lo que cabe no es tan malo y creemos que es menos de lo temido. Hoy (por ayer) ya estaba sonriendo en el vestuario y dando fuerzas para sacar esto adelante». Sandoval explicó que «Alfaro hizo un gesto a la hora de golpear el balón y sintió un pinchazo. Tiene una pequeña rotura que le tendrá apartado tres o cuatro semanas». Y destacó que «es un jugador que transmite mucho en el vestuario, que siente mucho al Córdoba».

Otros jugadores cuyo concurso ante el Lorca estaba en entredicho son Aythami Artiles y Sergi Guardiola, que «llevan toda la semana entre algodones, tratando de bajar su carga de trabajo física». «Aythami hizo hoy (por ayer) parte de la tarea con el grupo», por lo que en el último entrenamiento, de hoy por la mañana, ambos trabajarán con sus compañeros. «Tengo una idea positiva porque sus sensaciones son mucho mejores que a principio de semana. En la batalla estamos perdiendo soldados pero pegamos pasitos hacia adelante. Todos son importantes» añadió.

Cuestionado sobre el rival, el Lorca, que a 15 puntos de la salvación tiene muy difícil mantener la categoría, alertó sobre un exceso de relajación: «Si subestimamos al Lorca nos equivocamos. Cuando saltas al terreno de juego no importan el presupuesto ni la calidad, el partido lo gana el que está más convencido. Si nosotros hemos remontado en el pasado ellos lo pueden hacer, han ganado al Granada, han empatado con Cádiz, Osasuna o Sporting. Si preparamos el partido mirando la clasificación nos equivocamos totalmente».

EL FONDO DE ARMARIO

Además, preguntado sobre posibles sorpresas en el once para hacer frente a los murcianos, que jugarán con defensa de cinco y arropados atrás, tal y como vencieron la pasada jornada al Granada, el técnico del Córdoba dijo que «intentamos que la gente no se relaje y que la variedad de la plantilla sirva para dar variantes tácticas. No sé si habrá sorpresas, pero quiero mover el árbol para sorprender al rival y que caigan las manzanas. Debemos tener iniciativa para que eso ocurra. Hemos probado a jugadores en distintas posiciones para que se sientan cómodos, intentaremos dar otro golpe de efecto con otra decisión a la hora de ponerlo» finalizó.