«Si me dan la oportunidad de ser titular, la aprovecharé»

Eneko Jáuregui se siente preparado para suplir esta noche a Sergi Guardiola, tras la sanción por ciclo de amarillas del delantero jumillano. Este delantero vasco de Muxika, de 21 años de edad, está ante una oportunidad de oro para demostrar su calidad y darle al Córdoba los goles que necesita para imponerse al Sevilla Atlético.

-Naciste en la provincia de Bilbao, pero nunca jugaste en el Athletic. ¿Por qué?.

--El pueblo donde nací es un barrio llamado Muxiga, donde no hay equipo de fútbol. Cuando tenía 10 años me mudé a Gernika y allí comencé a jugar, hasta que en el segundo año juvenil firmé por la Real Sociedad. El Athletic tuvo ciertos intereses pero al final me fui para San Sebastián.

-Eres propiedad del Cádiz, y cedido en el Córdoba, ¿cierto?

-No llegué a pisar Cádiz, surgió la posibilidad de venir al Córdoba y me vine para acá.

-Por suerte, la situación es mucho mejor ahora que cuando llegaste.

-Cuando vine todo era nuevo, el presidente, los jugadores, el césped, el estadio por dentro…La situación era difícil pero ahora tampoco es fácil, porque quedan pocos partidos.

«No se puede transmitir la motivación que tenemos en el vestuario»

-¿Notáis que los equipos rivales sí os respetan ahora?

-Cuando estás a 13 puntos nadie te valora, pero ahora que estamos cada vez más cerca y ganando a equipos potentes ha habido muchos rumores y equipos que no quieren jugar contra nosotros, porque ahora perdemos pocos partidos. Y sí notamos esa presión para ellos.

-¿Cómo habéis vivido toda la polémica con Tebas y la posible sanción?

-Lo hemos vivido con normalidad. Luis (Oliver) nos dijo que no nos preocupásemos de nada y eso hicimos, seguimos a lo nuestro para sacar al equipo de dónde está sin mirar otras cosas.

-Y hoy, un partido capital ante el Sevilla Atlético.

-Estamos hablando de finales desde hace varios partidos y este es uno más, con la afición que se va a volcar de nuevo, pudiendo empatar a puntos a los que están por encima. Lo vemos como una final más.

-Guardiola está sancionado. ¿Te ves con la camiseta de titular esta noche?

-Desde que llegué estoy entrenando con normalidad y sin ningún problema. Sergi está sancionado y si el míster decide que tengo que jugar estaré encantadísimo. Como todos mis compañeros, estoy con ganas de salir de inicio y si me dan la oportunidad la aprovecharé.

«Si el míster decide ponerme hoy estaré encantadísimo»

-¿Te sorprendió que ante el Lorca jugase Quiles y no tú?

-Tenemos a varios jugadores que podemos jugar en diferentes puestos, el míster lo decidió así y Quiles no lo hizo mal. Si me dan hoy la oportunidad trataré de aprovecharla.

-¿Con qué nivel de motivación llegáis al tramo decisivo de la temporada?

-Si antes, cuando estábamos prácticamente hundidos, estábamos motivados, ahora no se puede transmitir lo que se vive en el vestuario. Es un plus que todos aportamos con motivación y concentración, vamos todos a una para salvar al equipo, nadie mira por sí mismo y todos miramos por el colectivo.

-¿Cuál es tu futuro? ¿Te marchas al Cádiz en verano?

-Yo soy jugador del Cádiz y si tengo que ir para allá pues encantado. Ya veremos lo que pasa en el futuro.

-¿Tienes una cláusula ‘anti-Athletic’ tras tu marcha de la Real Sociedad?

-Eso es un tema entre clubs, hablaron con mis agentes y ellos se encargaron de la operación, yo ahí no entro.