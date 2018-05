Sergi Guardiola: "El objetivo es la salvación y vamos a por ella"

El delantero y máximo goleador del Córdoba, Sergi Guardiola, ha pasado este miércoles por sala de prensa para analizar la actualidad blanquiverde y el próximo partido ante el Huesca, el sábado a las 16.00 horas en El Arcángel.

A Guardiola se le ha preguntado sobre las siguientes cuestiones:

-¿Cómo te encuentras de tus molestias físicas?

-Me encuentro bastante mejor, llevo unas semanas arrastrando problemas físicos pero hoy me he encontrado bastante bien y he entrenado con normalidad. Los problemas vienen de la zona de la cadera, y la semana pasada esto me llevó a un amago en el abductor.

-Sigues siendo fundamental en la faceta goleadora.

-Hay muchas opiniones sobre eso. No fue el mejor partido del equipo ni mío en León, no salió como queríamos pero ya está olvidado y pensamos en la final que tenemos en casa, estamos totalmente centrados en ese encuentro. Tenemos que mirar el salir del descenso, el objetivo es la salvación y vamos a ir a por ella.

-¿Caer ante la Cultural supuso un gran golpe anímico?

-Todo el mundo firmábamos llegar a las últimas jornadas estando a tres puntos. Nosotros estamos fuertes mentalmente y lo tenemos en nuestra mano.

-¿Cómo valoras el próximo encuentro ante el Huesca?

-En casa somos muy fuertes y tenemos que seguir siéndolo con nuestra afición empujando. Será un partido bonito y con mucha disputa porque los dos equipos nos jugamos mucho. Esperamos que sea un partido largo y estoy seguro de que hasta los últimos minutos cualquiera de los dos podrá sumar o restar puntos.