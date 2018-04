«Será un partido especial por lo que viví en el Córdoba»

Xisco Jiménez vivió momentos preciosos en el Córdoba, siendo uno de los estandartes en el ascenso a Primera. Ahora, en Osasuna, tratará de alargar una semana más la salida de la zona de descenso del que sigue siendo un club «especial» para él.

-Hoy es un partido con mucho en juego.

-Es un partido importante y crucial porque ambos necesitamos los tres puntos para cumplir los objetivos. Nosotros no queremos desengancharnos de la pelea por el play-off.

-En casa no estáis siendo contundentes.

-Nos ha pesado el que se hayan escapado muchos puntos en casa, aunque fuera somos el mejor visitante. Deberíamos haber hecho de El Sadar un fortín pero no lo hemos conseguido.

-¿Esperabas una temporada tan mala del Córdoba?

-La verdad es que no, ni yo ni nadie, pero la dinámica que le llevó hasta enero fue tan negativa y estaban tan alejados de la salvación...Pero el Córdoba viene ahora con mucha moral porque lleva una racha muy positiva y se ha venido arriba, lo tiene al alcance de la mano. Esperamos un partido bastante complicado, hace mes y medio podrías pensar en un Córdoba sin opciones, pero ahora sabemos que será un partido disputado por el momento que atraviesa ahora.

-¿Qué te parece el cambio de propiedad en el club?

-Estoy al tanto de todo lo que pasa en el Córdoba porque es un club especial y diferente para mí. Hubo incertidumbre con las negociaciones para la venta de las acciones, pero sobre la bocina se hizo. Me alegro de que el cambio haya sido para bien y haya llenado al cordobesismo de ilusión y esperanza, que es lo que no había antes. Lo que me gustaría es que el Córdoba dejara atrás la mala situación que ha pasado y que al final consiga el objetivo de salvarse, aunque hoy vamos a hacer todo lo posible para que se alargue una semana más.

¿Será un partido especial para ti?

Es un partido diferente porque fui capitán del Córdoba varias temporadas, y viví momentos únicos como fue el ascenso a Primera, y eso es algo que no me lo va a poder quitar nunca nadie. Ahora defiendo otros colores y me debo a Osasuna.

-¿Contento con tu rendimiento en lo personal?

-Estoy muy contento en Osasuna, me han acogido como si fuese uno más de la casa y día a día no han dejado de reconocerme todo mi trbaajo y sacrifciio. Quitando los dos últimos meses en los que estuve fuera por lesión me he sentido muy útil para el equipo, saliendo de inicio o desde el banquillo. En el plano personal las cosas están yendo muy bien.

-¿Te veremos el año que viene en Primera con Osasuna?

-Tengo contrato para el año que viene pero eso queda lejos, estamos centrados en meternos en el play-off e intentar cumplir los objetivos esta temporada. Pero si no hay nada raro mi idea es la de continuar en Pamplona.