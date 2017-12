Sensaciones contrapuestas

En esta primera vuelta el Córdoba no solo ha destacado, negativamente, el hecho de ir durante varias jornadas en la última posición de la clasificación. También por la presencia en la plantilla de tres jugadores con ficha del primer equipo que apenas han tenido participación esta temporada. Dos de ellos tienen dos puntos en común: son defensas y el único partido que jugaron en competición oficial, hasta el pasado miércoles ha sido en la Copa del Rey.

Se tratan del lateral derecho Miguel Loureiro y el izquierdo Javi Noblejas. En primer lugar, el defensor coruñés antes de su estreno en la división de plata, solo entró en dos convocatorias con Juan Merino aunque no salió al césped. En cambio, Loureiro sí disputó el partido completo en la derrota copera ante el Tenerife. Con los 17 minutos disputados ante el Reus, esta ha sido la aportación del gallego. Por otra parte, el lateral izquierdo Noblejas llegó el última día del mercado cedido por el Rayo. El caso del madrileño es más dramático, si cabe, dado que aún no ha sido convocado en Liga y su aportación se resume en 17 minutos también ante el Tenerife en Copa. Pero Noblejas se lesionó a mediados de mes en el bíceps femoral de su pierna izquierda y no se le espera hasta el 2018.

MENOS DE 1.000 MINUTOS

El actual Córdoba acumula hasta 12 jugadores que no han sobrepasado el millar de minutos, la mitad de ellos centrocampistas. Se tratan de Caballero (903 minutos), Jaime Romero (821), Jovanovic (677), Alfaro (516), Markovic (461) y Álex Vallejo (362). Siguiendo en esta línea, Esteve solo ha sido convocado una vez durante esta campaña.

En la defensa, además de los mencionados Loureiro y Noblejas, aparecen Josema (902), Caro (720). Por último, el compañero de Kieszek en la portería, Stefanovic, ha disputado un global de 360 minutos.