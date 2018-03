Sandoval: «Vamos a por los tres puntos para dar un paso adelante»

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, compareció optimista en una larga rueda de prensa, de 25 minutos, en la previa del partido ante el Gimnàstic en Tarragona (mañana a las 18.00 horas). El de Humanes comenzó descartando que los malos números del conjunto catalán en su feudo puedan influir en el partido de mañana: «Las estadísticas están para romperlas y me fío muy poquito de los malos datos en casa del Nàstic. Ellos en caso de ganar pueden dar un salto y ello variará el partido. Ganando meteríamos en apuros al Nàstic, queremos meter a más equipos en la pelea por la permanencia».

NO DESCARTA A LOUREIRO / Sobre los lesionados que arrastra el Córdoba, Sandoval no descartó del todo a Loureiro para la cita en Tarragona, pese que el propio club aseguró hace unos días que estaría tres semanas de baja. Así, el míster blanquiverde aseguró que «Loureiro puede llegar, mañana (por hoy) lo probaremos en el entremaniento, aunque creo que vamos a dejarle una semana más de recuperación». Sobre el central Valentín, añadió que «para la semana que viene se reincorporará al grupo. Siempre me guío por las sensaciones de los jugadores, y creo que podemos dar un paso en su evolución». Además, añadió que «Fernández hizo ayer toda la sesión con el grupo y pasó el test con nota. Lo de Javi Lara va a ser para largo y no podemos adelantar plazos».

Analizando al rival, apuntó que «en casa tienen la responsabilidad de dar un poco más de cara a su gente. Creo que van a sacar un once más ofensivo que en Granada. Álvaro Vázquez puede ser protagonista, porque es un jugador de otra categoría. Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y no del Nàstic, si hacemos el mismo trabajo que hasta ahora vamos a ir sumando, en sensaciones y en todo. Si condicionamos todo al rival desnaturalizamos nuestro talento».

Sobre la posibilidad de que José Antonio Reyes sea titular, no quiso mojarse: «Se está adaptando muy bien, y para mí lo más importante era que se integrara en el grupo como uno más. Ahora mismo, Reyes está en un estado de forma mucho mejor, el otro día disfrutó dentro del terreno de juego. Es un jugador diferente a cualquier otro de Segunda División, y está ya para ir poco a poco cogiendo más responsabilidad, él no se va a asustar». Finalmente, sobre la reciente renovación hasta 2022 de Sergi Guardiola, opinó que «yo de Sergi solo puedo decir cosas buenísimas. Solo me ha dado alegrías a nivel futbolístico y personal, tiene una humildad brutal y ha entrenado como uno más esta semana, no le ha influido el tema de la renovación, es nuestra referencia goleadora para salir del descenso, nos hacen mucha falta sus goles. Demostrará que es cordobesista hasta el final».