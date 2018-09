Sandoval: "Vamos a salir a La Rosaleda a ganar"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, ha analizar el partido de este sábado en La Rosaleda ante el Málaga en la previa ante los medios. Antes de valorar al próximo rival, Sandoval habló sobre el Elche, el rival que el sorteo de Copa del Rey ha cruzado con los blanquiverdes en la tercera ronda. "El Elche es un buen equipo, competitivo, el otro día en casa estuvo bien. La Copa nos va a ayudar para estar en un estado físico y mental bueno de cara a la Liga".

Además, el de Humanes habló sobre los siguientes temas:

Problemas con los sub-23 y las alineaciones de cada partido.

No podemos jugar con más de cuatro futbolistas que no sean sub-23. Si nos expulsan a un jugador profesional y hay cuatro sub-23 con seis profesionales el rival puede reclamar los tres puntos. Por eso nosotros debemos estar muy hábiles.

¿Podrá jugar Carlos Abad ante el Tenerife?

Contra el Tenerife no puede jugar Carlos Abad, así que debe jugar Alberto González.

Las ausencias de Jaime Romero y Piovaccari en la convocatoria para Málaga

Las ausencias de Romero y Piovaccari son decisiones técnicas. Ha sido la peor convocatoria que he tenido en mi vida, he tenido que combinar posibles cambios y sustitutos, teniendo en cuenta el cansancio de la Copa y los perfiles de futbolistas que necesitamos ante el Málaga. Con los 22 disponibles cualquiera que se hubiese caído de la convocatoria habría sido injusto.

¿Por qué no viajan Andresito y Quezada?

La valoración de ambos en el partido de Copa es positiva. Pero ante el Málaga tenemos que alternar a varios jugadores. Dentro de ese perfil necesitamos recorrido en las bandas con otra gente que creo que puede hacerlo. No hay más explicación sobre la ausencia de Quezada. Me ha tocado hacer esta convocatoria, si no hubiese habido partido de Copa entre semana la lista sería diferente. He intentado equilibrar y hacer justicia, aunque cada jugador en su pensamiento lo entienda de una manera. Bendito problema el que tengo ahora.

El Málaga, líder en Liga

El Málaga jugó el viernes y en Copa el martes, rotando a casi todos sus jugadores del once tipo. Ellos llegarán descansados. Nos vamos a encontrar a un Málaga muy competitivo, muy ordenado, con jugadores que se han adaptado muy bien al sistema de juego de su entrenador y que tienen un potente juego aéreo en ataque.

Ellos buscan mucho las segundas jugadas gracias a su poderío físico en el centro del campo. Vamos a salir en La Rosaleda a ganar, con la misma actitud que ante el Nàstic y con nuestras armas. No vamos a ir con complejos. Ellos han ganado todos los partidos pero sin goleadas, tienen los mismos goles a favor que el Córdoba. Vamos a pelear todo lo que podamos, tengo mucha confianza en mi gente. Nos hacía falta el revulsivo de ganar.

Blati Toure, ¿titular en Málaga?

Le sustituimos porque queríamos protegerle para el partido ante el Málaga. Nuestra idea es contar con Blati desde inicio, complementando a otros compañeros en el centro del campo. Nos vendrá muy bien para el partido en Málaga. Nos dará dinamismo y verticalidad en ataque y ayudará en la presión alta.

El Málaga tiene buenos interiores que se meten por dentro para dejar las bandas a sus laterales. Necesitamos protegernos de sus centros laterales y evitar este tipo de jugadas. Sus delanteros son corpulentos.

¿Mantendrá el 4-1-4-1 que sirvió para ganarle al Nàstic?

Contra el Nàstic dibujamos un 4-3-3, no un 4-1-4-1. Bambock no era nuestro hombre de referencia para sacar el balón, esa labor la hicieron también Blati o Quim Araújo. A la hora de defender necesitamos una referencia por delante de la defensa con dos volantes. Pero el rival es el que hace modificar el dibujo en la pizarra. Queremos dos personas en banda que aprieten bien la salida del balón del rival.