Sandoval: "Tenemos que hacer de El Arcángel un fortín ante el Oviedo"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, ha pasado este mediodía del viernes por sala de prensa para analizar el partido que enfrenta mañana sábado a su equipo ante el Oviedo. El míster blanquiverde ha respondido a las siguientes preguntas:

¿Cómo ha sido la evolución de los tocados durante la semana (Jova, Loureiro, Reyes)?

Han evolucionado muy bien durante toda la semana, entrando en las tareas del equipo, y hoy han estado todos al 100%, a disposición total para jugar.

¿No hay quinto malo?

Ni quinto, ni sexto, ni séptimo. Nosotros somos inconformistas y necesitamos mirar hacia adelante, con prudencia, sabiendo que los equipos a los que nos enfrentaremos estarán todos necesitados. Eso sí, en nuestra casa nos vamos a atrever a todo, vamos a intentar proponer lo mismo que en partidos anteriores, siendo fuertes y solidarios. Ante el Oviedo, si no somos compactos, tenemos mucho que perder y poco que ganar.

Ahora los rivales se encuentran a un equipo difícil de ganar

Lo que intento transmitir a mis jugadores es que dentro del campo hay que competir, y eso significa ir al máximo nivel. Cada minuto que jugamos es el último, así es como hay que afrontar las cosas, más con el nivel de necesidad que nosotros tenemos. El margen de error es escaso, dependemos de nosotros mismos pero no podemos dejar en manos del rival nuestro futuro.

El club insiste en un mensaje de prudencia

Jesús León hasta el día de hoy lo ha hecho todo bien. El mensaje que ha mandado es fundamental. He estado hablando con él esta semana para transmitirle que a pesar de la ilusión que tienen los jugadores, esto no debe transformarse en una euforia total porque realmente no hemos salido del descenso.

El optimismo te lleva a creer en las cosas, pero el objetivo no está conseguido. Ahora podemos hacer un cuerpo a cuerpo y antes estábamos en la lona tumbados. De aquí al final de temporada lo más seguro es que perdamos algún partido, pero hay que tratar a la derrota igual que a la victoria, como a dos impostores que no pueden desviarnos del objetivo de llegar a los 50 puntos, esa es nuestra liga.

Tenemos seis partidos en casa, y tenemos que hacer de El Arcángel un fortín, sentirnos arropados por nuestra afición y seguir trabajando, pero con los pies en el suelo, porque todavía podemos volvernos a caernos.

¿Está Reyes físicamente óptimo para volver a jugar de inicio?

José Antonio está para aportar desde el principio, desde más adelante y cuando quiera. Se encuentra cómodo dentro del terreno de juego, y cuando un futbolista de su talento se siente así hay que apostar por él. Lo que queremos es que jugadores como Reyes o Guardiola entren en contacto con el juego, porque son determinantes, igual que otros compañeros.

Reyes dijo en la entrevista con Diario Córdoba que quiere estar salvado antes de la última jornada. ¿Cómo son las cuentas de Sandoval?

Yo tengo las mismas cuentas, los bloques de cinco partidos. En el bloque que empezamos ahora tenemos que volver a sacar superávit, como lo hicimos en el primero. Aún dependemos de lo que hagan otros, que están fallando, pero nosotros tenemos que ganar porque sino no conseguiremos nada. La ilusión no puede nublarnos el objetivo, el próximo partido, ante el Oviedo. Sin marcarnos metas cortas no podemos llegar al final de temporada con opciones de salir de abajo.

Además, lo más importante de todo es meter a más gente en la pelea, que haya más equipos peleando por no bajar. Ahí estará viva la liga en el tramo final, con todo el mundo necesitando ganar. Si un equipo se deja llevar el jugador no compite igual.

Ahora mismo el puesto que podemos asaltar es el cuarto por abajo, llegar a la Cultural, ese es nuestro objetivo inmediato.

¿Cómo analiza al Oviedo de Anquela?

Yo soy un fiel seguidor de Anquela, porque es un referente en el mundo del fútbol para mí. Es un currante, nadie le ha regalado nada, transmite mucho a todos sus equipos, convierte en una religión sus palabras, y sus equipos se esfuerzan mucho. Sus dos laterales son los que más corren de la liga, son bestias a nivel físico.

Ha formado una defensa de tres porque Toché está teniendo más oportunidades de gol, con dos jugadores de banda que son dos puñales, aparte de técnica y talento. Vamos a tener que tener mucha concentración para pararlos. Y en el centro del campo son consistentes y juegan simples, permitiendo que sus delanteros lleguen muchas veces a portería.

El Oviedo nos lo va a poner muy difícil, fuera de casa han conseguido poco puntos pero han hecho méritos para mucho más. Es un equipo hecho para ascender, nosotros estamos abajo, pero todos los que pasan por nuestra casa encuentran un equipo diferente, comprometido, que pelea el último balón, y que hasta el minuto 93 tiene el partido en mente. Será un partido bonito, de disputa, y de enfrentamientos uno para uno bastante atractivos.

¿Los equipos de la zona baja tienen miedo a la reacción que está experimentando el Córdoba?

Miedo no, pero nosotros hemos pasado ya por las dudas y la negatividad, y tenemos más creencias, más positivismo. El Córdoba es un rival duro, nos ven cercanos y nos meten en la disputa, porque podemos pasarles por la derecha. Saben que no están tan lejos, y además tienen a dos equipos que pueden pasarles, antes solo tenían a la Cultural.

¿Habrá sorpresas en el once?

Creo que sí, tenemos que adaptarnos al Oviedo, pero con nuestras armas estamos intentando encajar a los jugadores para sorprender un poco al sistema de Anquela. Tengo una plantilla en la que cualquiera que sale le da al equipo lo que yo pido.