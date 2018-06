Sandoval: "Te juro por mis hijas, que nunca he dejado de creer"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, ha comparecido en sala de prensa tras la victoria por 3-0 ante el Sporting y consecuente salvación del equipo blanquiverde. Con una pregunta retórica y la sonrisa de oreja a oreja, además de alguna lágrima, ha comparecido Sandoval:

"¿Ahora me creeis? He hecho trampa porque venía a una ciudad que lo quería. Gracias a mi cuerpo técnico, que sin su fe y su trabajo, sin levantarme cuando caía era imposible. Fisioterapeutas, médicos, gente de prensa, todos han tirado del carro. Nadie ha puesto palos en la rueda, todos han empujado. Desde que llegué al Córdoba vi a los periodistas con los ojos brillantes, en Reus vi a periodistas con lágrimas en los ojos. Es un sentimiento que nos ha permitido llevar esto adelante.

Esta afición se merece estar en Segunda. Oliver y León me trajeron hasta aquí. Jesús es más que un presidente para mí, tiene unos grandes valores y quiere mucho a esta ciudad, ha hecho un gran trabajo".

¿Dejaste de confiar en algún momento?

-Te juro por mis hijas, que es lo que más quiero en la vida, que no ha habido ningún momento en que haya dejado de creer. Cuando perdíamos entraba en el vestuario y veía que lo sentían. Siempre me facilitaron el trabajo en cada entrenamiento, interactuaban mucho conmigo. Los jugadores son los protagonistas, los que han metido los goles, pero se han dejado ayudar y así pueden conseguir cosas así. Córdoba tiene una gran capacidad de embrujar a los que venimos aquí a trabajar.

¿Un final perfecto?

-Este equipo ha hecho números conmigo de estar muy arriba. Había jugadores que estaban devaluados pero nosotros creímos en ellos. Vamos a tener dificultad para que Jesús León pueda atarlos a todos porque han demostrado que están muy por encima de esta categoría.

-¿Te imaginabas un guion como este?

Me imaginaba que íbamos a sufrir porque no había otra manera de darle la vuelta a la situación. En la vida nadie te puede decir que no lo puedes conseguir, si hay trabajo y un equipo detrás todo es posible. Cuando me hice novio de mi mujer iba a ver al Córdoba en los torneos en Pozoblanco, cuando yo tenía 17 años, y siempre tuve la ilusión de ser entrenador de este equipo.

La rueda de prensa ha acabado con Sandoval y todo su cuerpo técnico recibiendo un aplauso de los compañeros periodistas y gráficos.