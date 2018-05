Sandoval: "Será un partido muy difícil"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, tiró de cautela en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Reus. El madrileño aseguró que espera un partido «muy difícil» ante los catalanes, ya que «saben jugar con marcadores apretados».

Como en casi todas sus comparecencias de prensa, el de Humanes apeló al factor emocional, a lo que el Córdoba se juega no solo como club sino como institución, e incluso como ciudad. Así, Sandoval dijo que ha visto «a una ciudad con la responsabilidad de no caerse, de agarrarse. Hacía mucho tiempo que no se veía vibrar tanto a un estadio como El Arcángel ante el Almería. Debemos agarrarnos todos de la mano, que todo sea positivo, el último partido en casa será el decisivo».

Pero antes de ese partido ante el Sporting, en el que se jugará el todo por el todo a 90 minutos, el Córdoba rinde visita mañana a las 20.30 horas al Reus. Será en jornada de horarios unificados, por lo que el resto de rivales por la permanencia también jugarán a la misma hora. Sobre este factor se le cuestionó a Sandoval, que reconoció que «estaremos pendientes porque es obvio, hay resultados que nos pueden beneficiar». Pero todo pasa «por ganar nosotros», ya que «el que esté en el banquillo escuchando los resultados tiene prohibido decir nada a los jugadores del campo». Eso sí, reconoció con una sonrisa el técnico del Córdoba, sí habrá comunicación con los jugadores del césped si la noticia es «muy positiva» para los intereses blanquiverdes.

Finalmente, sobre las cuestiones tácticas y de planteamiento del partido de mañana, Sandoval aseguró que «hemos trabajado muchas variantes tácticas y movimientos de jugadores, dependiendo de cómo evolucione el partido en Reus».