Sandoval: 'Puntuar fuera siempre es importante'

El técnico blanquiverde, José Ramón Sandoval, valoró de forma positiva el punto conquistado en El Sadar, a pesar de que el Córdoba llegó a acariciar la posibilidad de sumar los tres puntos. Para el de Humanes, "puntuar fuera de casa siempre es importante", aunque matizó que "teníamos maniatado a Osasuna y le hemos obligado incluso a cambiar de sistema". Poco tenía que objetar a la forma en la que los pamplonicas obtuvieron el empate, ya que "marcaron un golazo por la escuadra sobre el que hay que quitarse el sombrero y ya está".

Sandoval subrayó a los periodistas que el Córdoba que se había visto sobre El Sadar fue un bloque "con personalidad". Para poner en valor el punto arrancado por los cordobesistas, el técnico volvió vista atrás y recordó: "Nno hay que olvidar de dónde venimos, porque salimos de abajo del todo y creo que puntuar en El Sadar es muy importante para hacer ese punto bueno en casa ante el Sevilla Atlético".

El tecnico madrileño no quiso aventurarse a los movimientos que tendrá que realizar en el equipo el próximo viernes, donde no podrá contar por sanción con Loureiro, Aythami ni Guardiola, por lo que tendrá que inventar una defensa y un ataque inéditos esta temporada. "Estoy pensando en el presente, las adversidades las hemos pasado, porque recuperaremos a Reyes y otros efectivos, al margen de que el equipo ha demostrado que cuando alguien falta de los más habituales, luego el que sale lo hace bien como hoy hizo Álex Vallejo y con el cambio del sistema. Hay que creer en este equipo, porque no se rindió en ningún momento".