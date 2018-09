Sandoval pide paciencia

José Ramón Sandoval ha intentado argumentar hoy en sala de prensa los motivos de los continuos cambios de esquema de su equipo en este mal inicio de Liga. "Pensaba que seguiríamos con la continuidad del año pasado de cinco defensas, pero sin Edu (Ramos) y Sergi (Guardiola) hemos tenido que cambiar", justificó el técnico blanquiverde. "Con Blati, con balón será diferente. Quiero un sistema donde se encuentren todos cómodos. Hicimos hincapié en el 4-3-3 porque tenemos plantilla para ello. Estamos intentando corregir cosas", afirmó Sandoval, que informó de que "he hablado con Aguado porque no es el mismo que el año pasado". Además, el de Humanes abundó en lo que él entiende como problemas de plantilla, ya que aseguró que "faltan algunos jugadores claves y hay que adaptar a otros. Queremos un sistema en ataque y otro en defensa". Por todo lo expuesto, Sandoval pidió "paciencia", porque "hay que saber de dónde venimos", recordó, asegurando que "a mí no me ha sorprendido nuestro arranque. Sí me ha sorprendido el número de goles recibidos. Hemos partido de una base, la afición, que sí sigue siendo la misma, y a partir de ahí hay que seguir". En cualquier caso, Sandoval admitió que "hoy por hoy, hemos sido un desastre".

Asimismo, el técnico blanquiverde informó de que a partir de ahora y durante las tres próximas semanas el equipo celebrará varias sesiones en El Fontanar, porque "Royalverd se ha puesto desde hoy mismo para recuperar el de la ciudad deportiva" y remarcó el problema de los campos de entrenamiento: "En mi despacho tenemos una pizarra con un campo y estamos todo el rato planificando para ver dónde entrenar".

Volvió a pedir paciencia Sandoval cuando habló del próximo compromiso liguero, ante el líder, en La Rosaleda. "No daría por perdido el partido del Málaga. Ya lo demostramos en Vallecas tras perder 2-4 con el Huesca. Hay que tener paciencia, llegar bien situados a diciembre y salir de ahí. No estamos parando de inventar cosas para que siga rodando esto. Estábamos incinerados y resurgimos de las cenizas. Este partido nos dará confianza y vida", aseguró el técnico blanquiverde.

Finalmente, el entrenador del Córdoba confirmó las lógicas rotaciones, ya que "quiero ver a Sebas, Andresito, Araújo, que apenas ha tenido minutos y Luis Muñoz". Rotaciones que afectarán positivamente también a los tres hombres que salieron de forma sorpresiva de la convocatoria ante el Alcorcón: Aythami, Bambock y Quezada.