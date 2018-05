Sandoval: «Para ganar en Vallecas debemos ser sólidos y compactos»

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, analizó ayer en sala de prensa el partido que mañana a las 18.00 horas afronta ante su exequipo, el Rayo, en Vallecas. El madrileño afirmó que es «una visita muy especial» para él, ya que el Rayo le «educó como entrenador». «Nunca olvido a quien está a mi lado. Además, conseguí un ascenso a Primera y otro con el filial, mi etapa en Vallecas ha sido lo más bonito que me ha pasado dentro de las adversidades que tuvimos», continuó.

Eso sí, mañana le toca «ir a muerte con el Córdoba, porque me debo a un club que en dos meses me ha hecho vivir muchas cosas, como si pasaran 4 o 5 años». Eso sí, definió su relación con el Rayo como la que se tiene como una enamorada que te abandona: «Yo siempre comparo al Rayo como cuando te enamoras de una persona y luego te deja, empiezas con otra pero no dejas de quererla. Aunque ahora mismo estoy enamorado del Córdoba, nos tenemos que traer los tres puntos como sea».

¿CÓMO VENCER AL LÍDER?

Precisamente para traerse los tres puntos de Vallecas hay que ganarle al líder, el Rayo, un equipo con un gran potencial -es el máximo anotador con 65 goles-. Sandoval admitió que «nos enfrentamos al líder de la categoría, un club y un estadio que conozco. O hacemos las cosas perfectas o es muy difícil ganar». Y destacó el ambiente infernal que espera al Córdoba en Vallecas, ya que su afición «lleva a su equipo en volandas, se entrega y perdiendo lo perdonan todo. Sus jugadores se dejan la vida en casa. Llevan 17 partidos sin perder y tienen en sus filas al máximo asistente y a uno de los máximos goleadores, con cinco puntos de colchón en ascenso directo».

«Defendemos a una ciudad, a una provincia y a una afición que nos está dando una lección moral»

Para sacar algo positivo, es necesario «hacer las cosas muy bien pero construyendo desde la defensa, siendo sólidos y compactos para no dejar que el Rayo juegue de forma vertical e intensa. En campo contrario son depredadores y quieren finalizar y eso no lo hemos sabido parar en los dos últimos partidos».

Posteriormente se le preguntó por las armas tácticas que tiene en mente para hacer frente al potencial goleador rival. Una baja en el pivote defensivo es la de Edu Ramos, por acumulación de tarjetas amarillas, aunque para el míster cordobesista «nadie es imprescindible, aunque Edu ha sido un fijo para mí». «Tenemos que adaptarnos al rival construyendo un centro del campo que contrarreste al Rayo pero sin perder iniciativa de juego. Jugadores como Bebé, De Tomás, Trejo o Embarba son determinantes, debemos evitar que les lleguen balones y cerrar los espacios. Desde esa base vamos a construir».

Cuestionado sobre si piensa volver a la defensa de cinco, respondió que «tenemos un planteamiento secreto para no dar ventaja al rival. No vamos a perder nuestra iniciativa de juego ofensivo. Contra el Huesca tuvimos más el balón y más llegadas al área que ellos. Vamos a construir un sistema que le dé continuidad, pero con más concentración atrás».

EL ASPECTO ANÍMICO

Aunque más allá del tipo de sistema elegido y de los detalles tácticos, la clave del partido, para Sandoval, estriba en el aspecto anímico. Sorprendentemente, dijo que la derrota ante el Huesca «nos ha sumado a nivel anímico», ya que «nos dimos cuenta de los errores que tuvimos y si competimos igual mañana podemos tutear a cualquier equipo. Nos penalizaron algunos despistes que vamos a minimizar y a potenciar lo bueno que hicimos, la iniciativa que tuvimos». De hecho, afirmó que pese al palo de la derrota en El Arcángel, el equipo está «muy bien anímicamente», ya que siente «el respaldo de la afición». Sobre el medio millar de cordobesistas que se espera en las gradas de Vallecas, el entrenador del Córdoba dijo que «ya van siete autocares para Madrid, ellos son nuestro generador de energía, intentaremos sacarlo adelante con su respaldo».

El apoyo de la hinchada hace que sea «mucho mas fácil convencer a los jugadores con el apoyo de la afición. Nuestra responsabilidad es mucho mayor, defendemos a una ciudad y a una provincia y la afición nos está dando una lección moral».

NO PIENSA EN EL ALMERÍA

El de Humanes no piensa en la visita que el Almería realizará en la siguiente jornada a El Arcángel, en un partido vital para la permanencia. «Para nosotros el partido más importante es el del Rayo Vallecano. Si pensamos en las amarillas y perdemos y gana el Almería desperdiciaríamos una bala. Vamos al cien por cien a Vallecas y el que tenga en la cabeza las sanciones no me sirve, solo me valen los entregados a tope en el siguiente partido. Tienen que ir a la guerra y darlo todo».

Precisamente en Vallecas cuentan los partidos que quedan para sellar el ascenso a Primera, gracias al colchón de cinco puntos que tienen con el tercero, el Sporting de Gijón. Se le cuestionó a Sandoval el hecho de que muchos rayistas den por ganado el partido de mañana ante el Córdoba, pero el míster fue comprensivo: «Es normal que vean mucho más fácil el ascenso con el colchón de cinco puntos que tienen. Esa confianza no va a ceder en el campo, conozco bien a su entrenador y no lo va a permitir. Yo viví un ascenso en Vallecas hace 6 años y no van a tener exceso de confianza, es una casa que conozco muy bien. Su afición y especialmente los Bukaneros alentarán y perseguirán la hazaña».

Finalmente, admitió que prepara «la sorpresa de la sorpresa» con su once, ya que «si no sabes combinar para contrarrestar al Rayo será muy difícil. Vamos a tener que buscar algo diferente para ganar, mi planteamiento sorprenderá».