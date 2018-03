Sandoval: "Nuestra clasificación es llegar a los 50 puntos"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, ha analizado este viernes el partido que enfrentará al Córdoba frente al Lugo, el próximo domingo en El Arcángel (18.00 horas). El madrileño ha tratado las siguientes cuestiones:

PROBLEMAS CON LOS LESIONADOS

"Quim Araújo ha entrado en las dos últimas sesiones, remitiendo bastante el dolor, y lo que hace falta es que coja capacidad física tras casi una semana parado. Con Fernández no vamos a provocar una recaída, y aunque la evolución es perfecta vamos a esperar una semana más. Valentín va muy bien en su evolución, pero todavía no está en el tiempo que nos marcamos. La lástima es la lesión de Javi Lara, es una tristeza que se lesionara dando un taconazo y se ha hecho una avería muy gorda. Tenemos que estar con el capitán, porque tiene una gran mentalidad de pertenencia a este club, necesitamos que vuelva lo antes posible, antes de que acabe el campeonato. Mañana Jovanovic entrenará con el grupo y si no tiene muchas molestias entrará en convocatoria".

MEJORA ANÍMICA DEL EQUIPO

"Yo le he transmitido a ellos que los halagos debilitan. Lo que sí que es verdad es que lo que estaba pasando antes hacía mermar las condiciones de los jugadores. Estamos en un momento en el que ha acampado un poco pero todavía hay nubarrones. Ha cambiado la dinámica de todo, afición, mentalidad de jugadores, y ahora nos sentimos más fuertes de cara a afrontar cualquier resultado, antes nos caíamos a la mínima cosita. Hay que ir pasito a pasito, y lo más importante es saber que estamos sumando y ganando en autoestima y confianza. Las dos victorias vinieron tras dos remontadas, cosa que antes no ocurría. La semana ha sido fantástica, ellos piensan que aún no han hecho nada. Todavía estamos en tiempo y forma para poder conseguirlo, pero nada más, hay que tener los pies en el suelo".

EL LUGO, UN RIVAL DE LA ZONA ALTA

"Ha trabajado bien toda la temporada, incluso ha estado líder, ha tenido una continuidad en resultados. Rompió una racha negativa la semana pasada ganando al Granada, y eso les ha dado un plus. Con Francisco, el Lugo intenta asociarse y sacar el balón jugado pero sin perder competitividad, su centro del campo es muy fuerte con Seoane y Pita. Con la llegada de Chuli tienen más dinamismo en la delantera. Tenemos que tener una concentración máxima, si damos continuidad a la concentración y la solidaridad podemos competir a su misma altura. El plus de tener a nuestra gente nos animará a sacar los tres puntos para dar otro paso adelante".

¿SE MIRA AHORA LA CLASIFICACIÓN?

"Se puede mirar de reojo, porque ahora no es tan deprimente. Pero lo primero que tenemos que alcanzar es a la Cultural, que nos saca siete puntos. Primero hay que llegar a ese puesto, y luego miraremos más adelante. Tenemos que intentar hacer las cosas bien y esperar que los demás en sus partidos se dejen puntos. Hoy por hoy no hay ningún equipo salvado, queda mucha liga, llegar a los 50 puntos es el objetivo, nuestra clasificación es nuestra pelea por llegar a esa cifra".

LA APORTACIÓN DE LOUREIRO Y VALLEJO

"Están teniendo un poco más de intensidad en todos los aspectos, y sabemos que las lesiones pueden pasar. Las de Jovanovic y Fernández fueron golpes fortuitos, las otras son consecuencia del estrés durante toda la temporada. Pero a pesar de las lesiones que estamos teniendo, ello nos da pie a poner a otros jugadores que no tuvieron antes oportunidades. Los que salen, encima, compiten bien y me lo están poniendo más difícil para cuando vuelvan los lesionados. Si al final de temporada yo tengo problemas para decidir la alineación, bienvenido sea. Loureiro el domingo en Alcorcón cumplió con una excelente nota. Vallejo en los minutos que salió hizo lo que tenía que hacer. Ahora mismo está todo el mundo por la labor".

BAMBOCK Y MONTELONGO

"El club apostó por ellos, pero la Liga no nos permitió inscribirlo, en el caso de Bambock fue porque su vuelo llegó tarde. En este mundo profesional cuando no tienes opción de jugar bajas los brazos, pero nosotros le damos ese punto de participación en cada entrenamiento. Ahora que la gente está lesionada participan y compiten como si se jugasen el puesto para ir convocados. No sabemos lo que puede pasar de aquí al final de temporada, si le podremos inscribir, pero son del Córdoba y para un futuro serán importantes. Están siendo humildes y trabajadores, aportan al vestuario trabajo y aporte. Ojalá se pudieran inscribir, pero hay que respetar la ley".