Sandoval: "No estoy para pedir nada, el jugador que venga bienvenido sea"

Nueva comparecencia larga y llena de análisis de temas espinosos la que ha realizado en el mediodía de este viernes José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba. El de Humanes estaba citado para analizar el partido que enfrenta al Córdoba ante el Albacete, este domingo a las 20.00 horas en el Carlos Belmonte, pero la mayor parte de su rueda de prensa ha girado en torno al cierre del mercado de fichajes.

-¿Podemos esperar algo antes del cierre de mercado?

Creo que se está moviendo el club, estamos llegando a lo que podemos hacer, tanto Rafa como el presidente tienen algunas negociaciones. Es cuestión de llegar a un acuerdo para inscribir a los jugadores que queremos. El proceso no es fácil, se caen cosas que tú quieres, pero a lo largo del día creo que va a haber alguna incorporación. Voy a trabajar con la gente que me pongan a disposición.

-¿Cómo valora al próximo rival, al Albacete?

Hemos hablado toda la semana del Albacete en el vesutario. Es un equipo humilde, que el año pasado supo equilibrar bien todas las posiciones y que ha hecho grandes incorporaciones que prácticamente completan la base que tenían.

Su entrenador tiene un sistema de juego que se transforma de defensa a ataque con jugadores myuy dinámicos, con extremos que juegan por dentro y laterales con mucho recorrido. Tienen dos nuevos defensas, uno fichado y otro que se ha recuperado de su lesión. Y arriba tienen a Zozulya, que da calidad y empuje. Con el 4-4-2 nos pondrán las cosas difíciles con una presión alta.

Hemos aprendido la lección del partido ante el Oviedo, tenemos que intentar no perder los partidos. Los dos rivales que han jugado contra el Albacete, Las Palmas y Deportivo, apuntan al ascenso. Y el Alba ha puntuado con los dos rivales, así que está haciendo muchas cosas bien. Achican muy bien los espacios y nunca dan un partido por perdido.

-¿Cómo quedará configurada la portería tras el cierre del mercado?

Las circunstancias son las que son. Se tomó la decisión de la salida de Igor. Nuestra intención es contar con Carlos Abad y Marcos Lavin, además del tercer portero que es Alberto del filial. La lesión de Lavin nos ha trastocado los planes. La salida de Igor es para traer una ficha de jugador de campo, así que seguiremos con la continuidad pensada. Alberto va en la convocatoria y Carlos Abad va a debutar.

-Blati Touré, la última incorporación hasta ahora

Estamos pendientes del tránsfer. Se va a pelear su inscripción hasta el día del partido. Tuve mucha información de Blati cuando él estaba en el filial del Rayo y yo entrenaba al primer equipo. Era un jugador que me gustaba mucho, y cuando surgió la oportunidad (el representante nos lo ofreció) fue todo muy rápido. Su función en la Copa de África ha sido importante para Burkina Faso. Está en una dinámica física para jugar ya. Se incorpora un jugador que conocemos y sabemos lo que nos puede dar. Podremos utilizarlo en diferentes posiciones del centro del campo, es muy dinámico y siempre busca portería contrario. Presiona bien hacia adelante y es muy intenso. Tiene que adaptarse al grupo pero si está todo en orden creo que irá convocado a Albacete.

-¿Hay alguna opción de que siga Pawel Kieszek?

Nos han negado la mayor para poder inscribir a Kieszek y desde el club se está intentando buscar una solución. Todas las partes buscamos una solución buena para el club y para el chico. A última hora de la noche, con el cierre del mercado, tendremos noticias sobre Pawel.

Son bajas sensibles las de Pawel y Edu. Es de lo peor que le podía pasar al Córdoba, pero hay que aceptar la situación. Edu ha demostrado el cordobesismo que tiene y le deseamos lo mejor.

Pawel fue uno de los partícipes del logro de la salvación, claro que es una baja importante, pero no podemos llorar por los pasillos y tenemos que ser realistas.

Carlos es un chico joven y con futuro, estamos muy seguros de que Carlos puede igualar y en un futuro mejorar el rendimiento de Pawel. El portero del Córdoba es Carlos Abad y todos los cordobesistas tenemos que estar pendientes de él. Todo lo demás es pasado.

-¿Espera una mejora del rendimiento de los jugadores que siguen del curso pasado?

Nunca quiero dar justificaciones ni excusas de lo pasado en estas dos jornadas. Pero lo mejor que nos puede pasar es que cierre ya esta noche el mercado de fichajes. Los jugadores son personas y a algunos los han estado mareando para que salieran. Su rendimiento no era el mejor posible pero una vez algunos sabían que se quedaban he notado una mejoría en su concentración y en otros parámetros.

Quiero que la gente juzgue a este Córdoba a partir de ahora. Es verdad que hemos encajado 7 goles pero hemos marcado 5 y hemos fallado un penalti. Los goles en contra han venido por causas que podemos solucionar fácilmente. A partir de ahora el equipo va a dar otra cara y otra versión.

-¿Valora hacer un cambio de sistema para Albacete?

Estamos buscando soluciones. Nos queda un día de entrenamiento para tomar las decisiones tanto en puestos como en sistema. Los jugadores ya saben lo que queremos en Albacete. Vamos a intentar solucionar cosas que no funcionaron bien en los dos primeros partidos.

Yo tengo que encontrar la mejor versión de mi plantilla, tal y como conseguimos el año pasado. Tenemos una buena plantilla y los que se incorporen mejorarán lo que ya tenemos.

-¿Andrés Martín seguirá con el primer equipo?

Desde que llegué al Córdoba cuenta como un jugador del primer equipo. Andrés tiene posibilidades de acabar la temporada con el primer equipo, pero sus dos partidos de sanción han retrasado su debut. Tenemos que mimarle mucho y no darle ansiedad. Tiene talento y calidad, en cada entrenamiento está demostrando muchas cosas y quiere tirar la puerta abajo. Y cuando un jugador consigue eso, a mí me enamora.

-¿Espera alguna sorpresa positiva en el mercado?

Estoy trabajando codo con codo con Rafa Berges, confío tanto en él y hemos hablado tanto de la plantilla y de los sistemas que, me traiga lo que me traiga, trabajaré con ellos. No estoy para pedir mucho, sé que la situación no está para pedir. El jugador que venga bienvenido sea y a ganarse el puesto. Hay puestos que tenemos bien cubiertos.

Hay negociaciones abiertas y si me dan una alegría mayor mejor, si es una alegría menor me adaptaré a la situación. He venido para sacar esto adelante no para pedir justificaciones. La sorpresa sería que consigamos cerrar un fichaje, pero si en la dirección deportiva son perserverantes y consiguen que LaLiga diga que sí a algún fichaje, bienvenido sea.