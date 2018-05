Sandoval se lleva a casi todos los disponibles para la final en Reus

José Ramón Sandoval cree en el poder de los símbolos, en la trascendencia de lo mental y del estado anímico de un grupo. De otra forma la enorme remontada llevada a cabo por el Córdoba en el último tercio de campeonato no habría sido posible. El técnico madrileño se planteó como reto hacer creer a la plantilla que la permanencia era posible, pese a que la brecha con la zona de la salvación llegó a ser de 13 puntos. Y en la visita a Reus, en el partido que mañana disputa el conjunto blanquiverde a partir de las 20.30 horas, ha vuelto a tirar de este factor intangible.

Es por ello que se ha llevado a casi todos los futbolistas disponibles, en algunos casos, como Javi Lara y Alfaro, recién recuperados de lesiones de larga duración. La expedición que salió ayer por la tarde de Córdoba en AVE, rumbo a Cataluña, la componen 21 futbolistas de los 23 del primer equipo blanquiverde. Solo se quedan fuera Noblejas y Josema, habituales descartes tanto en los partidos de casa como en los de fuera. La expedición cordobesista llegó en el AVE a Barcelona ayer a las 20.30 horas, previo transbordo en Madrid, y se concentrará en la ciudad condal, donde hoy realizará el último entrenamiento antes del choque ante el Reus. Los blanquiverdes se entrenarán hoy a las 10.30 horas en la ciudad deportiva Dani Jarque, y pasarán el resto de la tarde y la noche en un hotel de concentración. El club y el cuerpo técnico decidieron que, en plena semana de feria en Córdoba, era necesario alejar del ambiente festivo a los futbolistas, y como dijo ayer Sandoval en rueda de prensa, que estos piensen «solo en fútbol»

UN PARTIDO DIFÍCIL

No es chica la empresa, puesto que el Reus, pese a ser un equipo humilde en Segunda División, se ha ganado el respeto del resto de clubs de la categoría. De hecho, el conjunto tarraconense es uno de los que menos goles ha encajado en esta temporada y ya está salvado. A ello aludió ayer Sandoval, que afirmó que «el Reus es el equipo que más partidos ha empatado, y cuando pierde lo hace por la mínima. No dan ningún partido por vencido y a veces ganan en los últimos minutos por su insistencia». El preparador del Córdoba lanzó un mensaje de cautela, descartando que la victoria esté hecha porque el rival no se juegue nada, ya que «todos sus jugadores quieren exponerse, buscan un contrato el año que viene y harán todo lo posible por ganarle al Córdoba».

Eso sí, reconoció que la motivación será mayor en los jugadores cordobesistas, ya que «tenemos un grado de motivación muy por encima del suyo, somos nosotros los que nos la jugamos». Sandoval añadió que «mis jugadores están muy concienciados, y cada partido que juegan lo hacen con gran motivación. Si ganamos, por los cruces de otros equipos, saldremos por fin del descenso». Aunque quiso ser precavido, ya que teme que «esa responsabilidad» pese en las piernas de los cordobesistas «en los últimos minutos».