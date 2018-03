Sandoval: "Ha salido el sol, vamos a por los tres puntos a Tarragona"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, ha analizado en rueda de prensa el partido que el club blanquiverde disputará este domingo ante el Nàstic en Tarragona. Sandoval ha tratado los siguientes temas:

La cuestión de los lesionados. ¿Puede llegar Loureiro?

Aquí ya ha salido el sol hoy, se está trabajando muy bien y la evolución está siendo muy buena con Fernández y Valentín. Loureiro puede llegar, mañana lo probaremos. Lo mental cura las lesiones, Valentín se ha probado esta mañana y para la semana que viene se reincorporará al grupo. Siempre me guío por las sensaciones de los jugadores, y creo que podemos dar un paso en su evolución. Fernández hizo ayer toda la sesión con el grupo y pasó el test con nota. Lo de Javi Lara va a ser para largo y no podemos adelantar plazos. Loureiro tiene una pequeña rotura, pero con su evolución vamos a intentar tenerlo, aunque creo que vamos a dejarle una semana más de recuperación.

El Nàstic, el rival, es de los peores equipos en casa. ¿El empate es bueno?

Las estadísticas se rompen, las rachas están para romperlas y me fío muy poquito de los malos datos en casa del Nàstic. Ellos en caso de ganar pueden dar un salto y ello variará el partido. Nosotros nos hemos ganado el respeto y competimos al máximo nivel y muy concentrados. Todavía tenemos que confirmar que fuera de casa podemos dar un paso adelante, tenemos que ir a por los tres puntos, aunque todo lo que sea puntuar será muy positivo. Ganando meteríamos en apuros al Nàstic, queremos meter a más equipos en la pelea por la permanencia. Que al final de temporada todos los equipos se jueguen algo

El Nàstic fuera se encuentra muy cómodo, es un equipo muy ordenado con las líneas muy juntas, con puntas con diferentes características. Su centro del campo está compuesto por gente con mucha experiencia. Fuera de casa no tienen ninguna prisa y si se ponen por delante, el partido es suyo. En casa tienen la responsabilidad de dar un poco más de cara a su gente y pierden en defensa. Van a tener mucha paciencia y a intentar meternos a nosotros la ansiedad.

Creo que van a sacar un once más ofensivo que en Granada. Álvaro Vázquez puede ser protagonista, porque es un jugador de otra categoría. Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y no del Nàstic, si hacemos el mismo trabajo que hasta ahora vamos a ir sumando, en sensaciones y en todo. Si condicionamos todo al rival desnaturalizamos nuestro talento, y es lo que no quiero.

Mantener la portería a cero, una clave

Una de las claves de aquí al final de temporada es ser uno de los equipos menos goleados. Los indicios del equipo a nivel defensivo es importante reforzarlos, porque lo estamos haciendo bastante bien. El equilibrio entre líneas está siendo bueno, no nos estamos haciendo largos y los rivales no ven los espacios. Pawel en ese aspecto está mucho más tranquilo. Tenemos que seguir con la misma concentración y competitividad.

¿Qué le falta a Reyes para ser titular?

Está teniendo un síntoma de adaptación muy bueno, y para mí lo más importante era que se integrara en el grupo como uno más, y así me lo ha demostrado. Ahora mismo, Reyes está en un estado de forma mucho mejor, el otro día disfrutó dentro del terreno de juego. Es un jugador diferente a cualquier otro de Segunda División, y está ya para ir poco a poco haciéndole que coja responsabilidad, él no se va a asustar. Espero que más temprano que tarde aporte lo que puede aportar a este grupo. Físicamente ha dado un cambio espectacular, defensivamente hace unos números fabulosos, aparte del juego ofensivo. En los entrenamientos está trabajando muy bien.

Sergi Guardiola, renovado hasta 2022

Yo de Sergi solo puedo decir cosas buenísimas. Solo me ha dado alegrías a nivel futbolístico y personal, tiene una humildad brutal y ha entrenado como uno más esta semana, no le ha influido el tema de la renovación, es nuestra referencia goleadora para salir del descenso. Nos hacen mucha falta sus goles. Hoy ha entrenado recuperado de algunos problemas de estómago. Creo que Sergi va a demostrar a la gente que es cordobesista hasta el final.

¿Cambio de sistema por la lesión de Loureiro?

Tenemos muy en cuenta al filial, y soy muy amante de los segundos equipos, nunca miro el carnet de identidad, solo quiero a gente predispuesta. No nos planteamos subir a gente del filial para el lateral diestro, porque los de aquí son los que tienen que sacar el objetivo.

¿Puede ser titular Josema a corto plazo?

Es el jugador con el que más he hablado desde que llegué al Córdoba, sabemos que viene de una situación en la que había que tener confianza, y estamos trabajando mucho con él. Josema está mentalizado de que en su puesto los jugadores titulares están rindiendo, y él tiene que esperar, pero sabe que todo el equipo le apoya. Cuando tengamos un momento le vamos a meter porque es un jugador de los que el club cree que será importante en un futuro.

¿Habrá sorpresas en la alineación?

Te digo que sí, habrá sorpresas. A lo mejor no tantas como se esperan la gente, pero sí habrá. Creemos que nos tenemos que adaptar al rendimiento de la plantilla viendo lo que día tras día de entrenamiento se trabaja. Hay jugadores que nos pueden dar desde un principio, y otros que tienen posibilidades de dar un cambio desde el banquillo. Creo que este partido ante el Nàstic tiene otro perfil y hay que darle otro rumbo, ganando en confianza en el sistema. Aunque lo que funciona no hay que tocarlo.

La cuestión del límite salarial

Nos habían dado por muertos, y ahora podemos ser algo incómodos, porque estamos algo más cerca. El día que perdimos con el Granada no salió nada de este tema, porque estábamos a 14 puntos. La LFP no creo que vaya a permitir jugar a nadie saltándose la regla, a la vista está de que no nos dejó inscribir a dos jugadores (Bambock y Montelongo). Estamos jugando con toda la legalidad del mundo, y nos lo estamos ganando con creces. No le pueden quitar la ilusión a esta afición, que se lo está currando, está soñando, es jugar no solo con un club sino con una afición entera. Cuando uno acusa tiene que enseñar los datos, la ambigüedad no sirve para el mundo del futbol. Ahora tenemos que centrarnos en lo deportivo.

El factor psicológico

Cuando llegamos al lunes después de una victoria se palpa en el vestuario. No hay exceso de alegría porque no hemos hecho nada, pero te ayuda para ganar en autoestima, el hecho de vencer. Lo he repetido mil veces, el equipo que no se rinde es en el que creo. Mis jugadores no se rinden, y en la boca de todos está que sabemos que podemos ganar. Antes había miedo y lo hemos vencido, ahora vamos a jugárnosla pero mentalmente el jugador vuela. Le hemos quitado el miedo a base de victorias y del cariño de la afición. Vemos que estamos dándole algo a cambio a la hinchada. Ayer en la firma de autógrafos me sentí como un Rey Mago en la cabalgata, todavía no hemos hecho nada y ves que el cuento se lo están creyendo. Lo que ayer se transmitió es lo que se ve en el campo. ¿Y si ganamos?

Es el generador de energía que mueve un club, su afición, es su mayor activo. Sin ellos tiraríamos el trabajo por tierra. Ver que la gente se ilusiona, llegar a campos rivales y ver a gente de tu equipo allí, te ilusiona. Hay alguien detrás y para nosotros eso es muy importante. Si somos capaces de mantenerlo, cuando acabe esto quien se lo merece es la afición. Yo me iré, los jugadores se irán pero ellos, los cordobesistas, con el Córdoba. Los demás estamos de paso. El protagonista de todo esto es el 'presi' (Jesús León), que es el que ha conseguido que esto se convierta en lo que se está convirtiendo.