Sandoval, emocionado, agradece a la afición su apoyo

Con las lágrimas saltadas y la emoción a flor de piel ha comparecido al término del partido en el Municipal del Reus el técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval. Estas han sido las palabras de un míster, el cordobesista, que no ha podido sostener su alegría y que ha conmovido con sus palabras a toda la afición blanquiverde:

Análisis del partido

"Hemos buscamos la salida a la contra y jugando con la intranquilidad de los demás al ir por delante en el marcador. Llevamos remontando 13 puntos en 15 jornadas y eso es histórico. Esta victoria es de los jugadores, que han sabido sufrir. Decía la gente que el Reus no se jugaba nada pero han sido muy profesionales y han intentado ganar el partido".

Una dedicatoria

"Esto es para la ciudad de Córdoba. En el último partido, en casa, no creo que nuestra gente nos deje caer. Sabíamos que cualquier error nos penalizaba, la parada de Pawel con 1-1 nos ha dado alas. Hay que quedarse con lo bueno, los apercibidos no han recibido amarillas. Pido a la afición que no nos deje caer ante el Sporting, llevamos 15 semanas luchando por toda una ciudad".

Emoción a raudales y alguna lágrima

"Perdonadme pero teníamos mucha gente detrás, nos jugábamos mucho. Todo un sentimiento estaba con nosotros. Hemos hecho felices a mucha gente en Córdoba, creo que nos lo merecemos.

El sentir del vestuario

"El vestuario ha visto muchas lágrimas y mucha alegría, ellos no se merecían lo pasado durante toda la temporada. Los jugadores son impresionantes y tienen unos valores geniales. Han sabido encajar todos los golpes y no se merecían esto. Ellos van a coger mucha fuerza para culminar el domingo que viene todo lo que hemos trabajado. Hemos salido del pozo y dependemos de nosotros mismos. Todos los resultados nos perjudicaban e íbamos a degüello".

El papel de la afición

"No le puedo decir nada a la afición, solo declararle mi gratitud. Estamos emocionados porque sabemos que han hecho un gran esfuerzo para ver ganar a su equipo tras tantos cientos de kilómetros. Estoy seguro que el lunes se agotarán todas las entradas que pongan a la venta para el último partido".

León y Oliver

"Jesús León y Luis Oliver han logrado una simbiosis con la afición que nos ha permitido no caer. Este partido ha sido la guinda de todo lo peleado hasta ahora, ante el Sporting necesitamos a la grada porque sin ellos no somos capaces. Espero que en casa se vuelva a repetir y consigamos la permanencia. El fútbol es esto, el que crea que solo es un negocio se equivoca. El fútbol es sentimiento y amor por un escudo".